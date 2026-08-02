วอดเกือบไร่ ไหม้อู่ซ่อมรถย่านรัชดาภิเษก 36 คาดคนพักโรงแรมดีดก้นบุหรี่โดนกองอะไหล่พลาสติก

วอดเกือบไร่ ไหม้อู่ซ่อมรถย่านรัชดาภิเษก 36 หลานเจ้าของอู่ คาดคนเข้าพักโรงแรมดีดก้นบุหรี่โดนกองอะไหล่พลาสติก
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม เวลา 10.30 น. ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.พหลโยธิน ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้อู่ซ่อมรถ ภายในซอยรัชดาภิเษก 36 แยก 11 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร หลังรับแจ้งได้เดินทางไปตรวจสอบยังที่เกิดเหตุ พร้อมประสานขอรถน้ำจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร
พบควันดำพวยพุ่งปกคลุมทั่วบริเวณ ทางเจ้าหน้าที่จึงเร่งระดมรถดับเพลิงเข้าควบคุมสถานการณ์
นายสถิระ นพวงศ์ หลานเจ้าของอู่ เล่าว่า ขณะเกิดเหตุตนและพนักงานอีก 2 คน กำลังนอนพักอยู่ภายในร้าน เนื่องจากอู่หยุดทุกวันอาทิตย์ ก่อนจะได้กลิ่นไหม้โชยมา จึงรีบออกไปตรวจสอบ พบเพลิงกำลังลุกไหม้บริเวณกองอะไหล่รถที่เป็นพลาสติก ตนและพนักงานพยายามช่วยกันดับไฟ แต่เปลวเพลิงลุกลามอย่างรวดเร็วจนไม่สามารถควบคุมได้ จึงรีบวิ่งหนีออกมาและแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงทันที เบื้องต้นคาดว่าสาเหตุอาจเกิดจากผู้เข้าพักโรงแรมที่อยู่ติดกับอู่ ดีดก้นบุหรี่ตกลงมาโดนกองอะไหล่พลาสติกซึ่งเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี ทำให้เกิดเพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็ว โดยนายสถิระระบุว่า ก่อนหน้านี้เคยเกิดเหตุลักษณะเดียวกันมาแล้ว 1 ครั้ง แต่สามารถช่วยกันดับไฟได้ทัน และได้แจ้งให้ทางโรงแรมช่วยตักเตือนผู้เข้าพักแล้ว
ทั้งนี้ ภายในอู่มีอะไหล่รถ ของมีค่า และเอกสารสำคัญจำนวนมาก ขณะที่เวลาผ่านไปกว่า 1 ชั่วโมง เจ้าหน้าที่ดับเพลิงยังคงเร่งฉีดน้ำเพื่อควบคุมเพลิง เนื่องจากไฟยังลุกไหม้อย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้มีรายงานว่า เพลิงได้ลุกลามไปยังคอนโดข้างเคียงบริเวณชั้นที่ 2
นายอนวัช ลั่นพหรมทอง เจ้าของร้านคัดแยกอะไหล่รถยนต์ ภายในซอยรัชดา 36 ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้ เปิดเผยว่า ขณะเกิดเหตุไม่ได้อยู่ในพื้นที่ เนื่องจากเป็นวันหยุดและไม่มีพนักงานทำงาน พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าจุดต้นเพลิงอยู่ด้านหลังร้าน ซึ่งติดกับที่พักอาศัยลักษณะโรงแรมให้เช่ารายวันและรายเดือน โดยเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเคยเกิดเหตุเพลิงไหม้ในจุดใกล้เคียงกันมาแล้ว เบื้องต้นเชื่อว่าเกิดจากผู้เข้าพักทิ้งก้นบุหรี่ลงมาจากอาคาร และเคยแจ้งให้นิติบุคคลของที่พักช่วยแก้ไขปัญหาแล้ว จึงอยากให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสาเหตุของเพลิงไหม้ครั้งนี้อย่างละเอียด
เจ้าของร้านยืนยันว่า ร้านคัดแยกอะไหล่รถยนต์ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจากสำนักงานเขตจตุจักรอย่างถูกต้อง
เบื้องต้นเหตุเพลิงไหม้สร้างความเสียหายภายในร้านคัดแยกอะไหล่รถยนต์ พื้นที่เกือบ 1 ไร่ และทำให้ห้องพักภายในอาคารที่พักใกล้เคียงบริเวณชั้น 2 ถูกเพลิงไหม้เสียหาย 1 ห้อง ส่วนมูลค่าความเสียหายยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
หลังควบคุมเพลิงได้ พนักงานสอบสวน สน.พหลโยธิน ได้ประสานเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุ พร้อมรวบรวมภาพจากกล้องวงจรปิด และสอบปากคำพยาน เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของเพลิงไหม้ในครั้งนี้
ขอบคุณภาพ : POLICE TV/อาสาสมัครร่วมกตัญญู