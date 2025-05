ปส. ผนึก IAEA วางยุทธศาสตร์ชาติด้านการจัดการกากกัมมันตรังสี เพื่อความมั่นคงของประเทศ

ปส. ผนึก IAEA วางยุทธศาสตร์ชาติด้านการจัดการกากกัมมันตรังสี เพื่อความมั่นคงของประเทศและความปลอดภัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ รรท. เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า ตามนโยบายของท่านศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์เพื่อการใช้ในทางสันติ โดยเฉพาะการบริหารจัดการเชื้อเพลิงนิวเคลียร์และกากกัมมันตรังสีอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดตามมาตรฐานสากล เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ปส.อว. จึงร่วมกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) เดินหน้ายกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านการจัดการกากกัมมันตรังสีของไทยอย่างเป็นระบบ ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติ “Expert Mission to Advise on the Development of a National Radioactive Waste Management Strategy” ระหว่างวันที่ 6 – 9 พฤษภาคม 2568 ณ อาคาร 60 ปี ปส.

นายแพทย์รุ่งเรือง เปิดเผยต่อไปว่า “การจัดการกากกัมมันตรังสีเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องทำควบคู่ไปกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนิวเคลียร์ เพราะแม้ว่าเราจะได้ประโยชน์จากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีในด้านต่าง ๆ เช่น การแพทย์ อุตสาหกรรม เกษตรกรรม หรือการวิจัย แต่สิ่งที่ตามมาคือกากกัมมันตรังสี ที่ต้องมีแผนการจัดการที่ดีและปลอดภัย เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศไทยต้องมีการจัดทำนโยบาย กำหนดยุทธศาสตร์ และวางแนวทางการจัดการที่ชัดเจน โปร่งใส และได้มาตรฐานสากล เพื่อให้การพัฒนาเทคโนโลยีเกิดขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืน”

Expert Mission ในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการความร่วมมือทางวิชาการระดับประเทศ (National Technical Cooperation Project) กับ IAEA ที่ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ เพื่อพัฒนากลยุทธ์และจัดทำยุทธศาสตร์ระดับชาติด้านการจัดการกากกัมมันตรังสีและเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วจากเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยไทยในอนาคต โดยเน้นการสร้างความปลอดภัยสูงสุดให้แก่ประชาชน ผู้ปฏิบัติงาน และสิ่งแวดล้อม