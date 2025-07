ม.อัสสัมชัญ จัดงาน Innovation Workshop ส่งเสริมการศึกษา-นวัตกรรมพลังงานใหม่

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้จัดกิจกรรม “Innovation Workshop – New Energy Vehicle Campus Interaction Day” โดยมี ผศ.ดร.กิตติ โพธิกิตติ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและบัณฑิตศึกษา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติจากองค์กรและสถาบันการศึกษาชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้าร่วมอย่างคับคั่ง ที่อาคาร CL มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 21 กรกฏาคมที่ผ่านมา

กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, Shanghai Automotive Industry Corporation (SAIC Motor) และ MG Sales Thailand เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สัมผัสและเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยียานยนต์พลังงานใหม่ (New Energy Vehicles) และนวัตกรรมยานยนต์แห่งอนาคตอย่างใกล้ชิด

ผศ.ดร.กิตติ โพธิกิตติ กล่าวในพิธีเปิดว่า มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาการศึกษาที่ก้าวทันโลก โดยให้ความสำคัญกับแนวโน้มใหม่ๆ อย่างพลังงานใหม่ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และเทคโนโลยีล้ำสมัย เพื่อเตรียมความพร้อมให้บัณฑิตของเราก้าวทันโลกยุคดิจิทัล มหาวิทยาลัยตั้งเป้าที่จะเป็นผู้นำด้านการศึกษาและนวัตกรรมพลังงานใหม่ของประเทศไทย สนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน และร่วมผลักดันอุตสาหกรรมพลังงานใหม่ให้เติบโต

ในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยยังได้เน้นย้ำถึงความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับมหาวิทยาลัย Xihua ซึ่งมีความโดดเด่นด้านเทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ โดยโครงการ Xihua-AU 3+1 ถือเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาให้สามารถแข่งขันในระดับนานาชาติได้อย่างแท้จริง

ภายในงานประกอบด้วยคำกล่าวเปิดงานจากผู้บริหาร การบรรยายจากผู้แทน MG และ SAIC Motor เกี่ยวกับเทรนด์ล่าสุดด้านยานยนต์พลังงานใหม่ พร้อมพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาในโครงการ Xihua-AU 3+1

กิจกรรมเสริมยังรวมถึงการจัดแสดงเทคโนโลยี AR/VR, การทดลองขับรถยนต์พลังงานใหม่โดยนักศึกษา และกิจกรรมจับรางวัลของที่ระลึก ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก

รายชื่อองค์กรและสถาบันที่เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย NS Aviation Academy, Great Wall Society, Hanyuan Aviation, Global Youth Alliance for Sustainable Development, SAIC Automotive Institute, Shanghai Nanhu Vocational and Technical College, Shanghai Normal University Tianhua College, Shanghai Industrial and Commercial Polytechnic, Craftsman (Shanghai) Intelligent Technology Development Co., Ltd. และ MG Sales Thailand

นอกจากนี้ สถาบันขงจื๊อ และ สำนักงานกิจการนานาชาติ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ยังได้เข้าร่วมเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านเทคโนโลยีระหว่างประเทศ และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญมีแผนเปิดหลักสูตรใหม่ในสาขา พลังงานใหม่และนวัตกรรม ครอบคลุมทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยออกแบบให้สอดคล้องกับทักษะแห่งอนาคต เพื่อผลิตบัณฑิตที่พร้อมร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความยั่งยืน