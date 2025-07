เด็กดอยชีวิตพลิก! ซึ้ง ‘ไอแคร์’ สานฝันมอบ 40 ทุน 11 ล้าน – หวังใช้วิชาพัฒนาบ้านเกิด

สุดซึ้ง! มูลนิธิไอแคร์ พลิกชีวิตเด็กดอย มอบ 40 ทุน 11 ล้าน หวังเด็กไทยไม่ด้อยโอกาสการศึกษา – กลับมาเปลี่ยนแปลงชุมชน

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม เวลา 13.30 น. ที่โรงเรียนวัดสระแก้ว อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง มูลนิธิไอแคร์ ประเทศไทย จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2025 ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องมากว่าสิบปี

บรรยากาศเวลา 13.30 น. นายไมเคิล แอนเดรียเซ่น ประธานมูลนิธิไอแคร์ ประเทศไทย พร้อมด้วยผู้สนับสนุนองค์กร อาทิ Ms. Nurul Ain Mohamed Yunus ผู้อำนวยการการท่องเที่ยว

มาเลเซีย ประจำประเทศไทย ในฐานะตัวแทนสถานทูตมาเลเซีย ประจำประเทศไทย, Dr.Silva Kumar chairman of the Malaysians and Indians in Bangkok (MIB) , พระครูปลัดสุวัฒนบัณฑิตคุณ (ดร.พระมหาไพเราะ ฐิตสีโร ) เจ้าอาวาสวัดสระแก้ว, Low Tong Wah ผู้จัดการโรงงาน ซึ่งเป็นผูัมีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุน รวมถึง คริส ปาร์กเกอร์ ยูทูเบอร์ชาวอเมริกัน ที่อาศัยอยู่ในไทย เดินทางเข้าร่วมงาน ท่ามกลางเด็กนักเรียน นักศึกษาจากหลายสถาบันที่ได้รับทุนการศึกษาให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น โดยพูดคุยแสดงความคิดถึงและห่วงใย

จากนั้นเวลา 14.00 น. ร่วมเปิดงานมอบทุนการศึกษา โดยมี โจนัส แอนเดอร์สัน เป็นพิธีกร

สำหรับปีนี้ มูลนิธิไอแคร์ มอบ 40 ทุนการศึกษา เป็นจำนวนเงินรวม 11 ล้านบาท โดยส่งเสียเยาวชนที่ด้อยโอกาสให้มีโอกาสได้เรียนจนจบระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งครอบคลุมค่าใช้จ่ายรายเดือน โดยส่วนมากเป็นเด็กกลุ่มชาติพันธุ์บนดอยทางภาคเหนือที่สอบติดมหาวิทยาลัยหลากหลายสถาบัน อาทิ ม.นวมินทราธิราช, วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์, ม.ราชภัฏพระนครเหนือ, สวนสุนันทา และสวนดุสิต รวมถึง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นต้น

ADVERTISMENT

ต่อมาเวลา 14.25 น. นักเรียนที่เคยได้รับทุนเล่าประสบการณ์ โดยมีทั้งนักเรียนที่ได้รับทุนปีนี้และปีก่อน ซึ่งบางรายพูดภาษาจีนได้คล่องแคล่ว หลังจากได้รับทุนศึกษาต่อตามความฝัน

จากนั้น ร่วมเยี่ยมชมหอพักนักเรียนที่ทางมูลนิธิฯ ได้สร้างไว้ ก่อนร่วมเล่มเกมด้วยความสนุกสนาน โดยนักเรียนทุนช่วยกันแจกกระดาษ ให้นักเรียนระดับประถมศึกษา ใน ร.ร.วัดสระแก้ว เพื่อเขียนลงไปว่า ‘ใครคือฮีโร่ ?’

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เด็กต่างเขียนความฝันด้วยความตั้งใจ ซึ่งมีตั้งแต่ ฮี่โร่คือครู เพราะครูให้ความรู้ โดยบางรายเขียนว่า ‘ฮีโร่คือแม่’ รวมถึงวาดรูปประกอบด้วย เพื่อให้เด็กได้ฝึกตั้งเป้าหมายและมีความมุ่งมั่นตั้งใจไปพิชิตฝัน

จากนั้น ตัวแทนนักเรียนทุน 2 ราย ร่วมแบ่งปันเรื่องราวความสำเร็จให้กับนักเรียนบ้านเด็กกำพร้าวัดสะแก้ว เพื่อเป็นแรงบันดาลใจแก่รุ่นต่อไป

เวลา 16.00 น. เข้าสู่พิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนทุกคน โดยครั้งนี้นอกจาก 40 ทุนการศึกษา การมอบอุปกรณ์การเรียนและขนม ยังได้รับการสนับสนุนจากสถานทูตมาเลเซียฯ เป็นจำนวน 50,000 บาท รวมถึงทาง MIB สนับสนุนอาคารและไอศกรีม เป็นจำนวนเงิน 72,000 บาท โดยนักเรียนรับประทานอาหารร่วมกันพร้อมหน้า

น.ส.สายชล ตรรกชนชูชัย หรือ ตงตง อายุ 23 ปี บัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิตและมหาวิทยาลัยกวางสี คณะวิทยาการจัดการ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ (ธุรกิจจีน-อาเซียน) เผยว่า ตนเรียนจบปริญญา 2 ใบ ทั้งไทยและจีน เกิดที่แม่กลองใหญ่ อ.อุ้มผาง จ.ตาก ด้วยความเป็นหมู่บ้านที่เล็กๆ การศึกษาอาจไม่ดีพอ ทางบ้านจึงส่งให้มาเรียนที่ ร.ร.วัดสระแก้ว ตอน ป.5 แต่ตอนนั้นยังไม่รู้ว่าต้องเรียนอย่างไร ถึงจะเรียนดี

หลังจากนั้น ช่วง ม.1 พ่อเสียชีวิตจากมะเร็งที่สมอง แม่ไปแต่งงานกับครอบครัวใหม่ ตนกับพี่น้องจึงต้องอาศัยอยู่กับปู่และย่า หลังพ่อเสียชีวิตลง ก็เริ่มต้้งเป้าหมายในชีวิตว่า ‘เราต้องเริ่มตั้งใจเรียนได้แล้ว’ จากนั้นเป็นต้นมาก็เริ่มตั้งใจเรียนตั้งแต่ ม.1 จากเด็กท้ายห้อง อยู่ห้อง 4 ก็ได้ย้ายมาอยู่ห้อง 1 หลังเรียนจบ ม.6 มีความฝันแน่วแน่ว่าจะเรียนต่อ มหาวิทยาลัยที่จีนให้ได้ แต่ด้วยความที่ ปู่ มีอาชีพทำไร่ จึงไม่มีเงินมากพอสนับสนุนให้เรียนต่อ มหาวิทยาลัย

“แต่เป็นโชคดีที่มีมูลนิธิไอแคร์ และบริษัท CMC ที่ช่วยเหลือมอบโอกาสนี้ให้หนู จากนั้นก็ตั้งใจเรียนมาก ได้เรียที่ไทย และไปเรียนจีน 2 ปี การเรียนที่จีนไม่ง่าย เพราะเริ่มเรียนตั้งแต่ 07.00 -22.00 น. ยิ่งช่วยใกล้สอบ อ่านหนังสือตั้งแต่ตี 2-3 แต่ความพยายามไม่เคยทำร้ายใคร ตอนนี้เรียนจบแล้ว โดยใช้เวลาเพียงแค่ 3 ปีครึ่ง”

“หนูได้ใบปริญญา 2 ใบ และได้เกียรตินิยมอันดับ 1 ด้วย หลังจากนั้นได้ทำงานที่บริษัท CMC ทำหน้าที่เลขาฯ ความตั้งใจของหนู อนาคตถ้าดูแลตัวเองและครอบครัวได้ จะเอาเงินส่วนหนึ่งไปช่วยเหลือสังคม ชุมชนที่เขาลำบากยากจน รวมถึงถ้ามีโอกาส อยากกลับมาที่ ร.ร.วัดสระแก้วอีก มาสอนน้องๆ รวมถึงเลี้ยงอาหารด้วย อยากขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่าน เพราะถ้าไม่มีทุกคนในวันนี้ ก็จะไม่มีนักเรียนทุนและทุกคนที่ยืนอยู่ที่นี่ ทำให้ความฝันและอนาคตของหนูเปลี่ยนไป” น.ส.สายชลกล่าว

ด้าน น.ส.สุพรรณี จะแล หรือ เหมยลี่ ศึกษาที่ ม.พะเยา สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม เล่าสตอรี่ตัวเอง เป็นชนเผ่าล่าหู่ เกิดที จ.เชียงราย พ่อแม่เสียชีวิตตั้งแต่อายุยังไม่ได้ 1 ขวบ (2-3 เดือน) จึงโตมากับคุณตา-คุณยาย ตอนเด็กต้องเดินทางด้วยเท้าเปล่า ตั้งแต่ตี 5 บางครั้งไปโรงเรียนสาย ถูกคุณครูบ่น แต่ด้วยระยะทางที่ไกลมาก ซึ่ง 18 กม. ที่เดินไป-กลับ ระหว่างทางผ่านหลายหมู่บ้าน เจอทั้งคนไม่เต็ม ติดยา โรคจิตก็มี มีทุกอย่าง ซึ่งอันตรายมาก ทำให้เด็กบนดอยไม่อยากเดินไปเรียนถ้าไม่มีคนเดินไปส่ง ตายายอายุ 60-70 แล้ว และยากจนมาก ช่วยเหลือเราส่งเรียนไม่ไหว ทั้งค่าเทอม ค่าหอ ค่ากน เพราะตอนเด็ก ยายสุขภาพไม่ดี คนที่ทำงานได้คือคุณตา

“หลังจากนั้น พอไป ร.ร.วัดสระแก้วและได้รู้จักกับมูลนิธิไอแคร์ ได้รับทุนช่วยเหลือค่าเทอม ค่าหอ และค่ากินด้วย แล้วก็ได้จักรยานขี่ไป ร.ร.ทุกวัน บนดอย 18 กม. มันช่วยให้เราอยากไปโรงเรียนมากขึ้น”

“หนูขอให้คุณไมเคิล มอบทุนการศึกษาต่อไป เพราะต้องการจะเรียนมหาวิทยาลัยจริงๆ ตอนนี้เรียนอยู่มหาวิทยาลัย ระหว่างทางเจอเส้นทางที่ยากลำบาก แต่เชื่อว่าการได้เรียนมหาวิทยาลัยจะช่วยให้หนูเปลี่ยนอนาคตตัวเองได้ จากที่ครอบครัวบอกให้เรียนจบแค่ ม.6 ก็พอ มาทำงานแล้วแต่งงาน ส่วนมากชนเผ่า จะชอบให้แต่งงาน ถ้าไม่มีสตางค์เลี้ยงดู”

“แต่หนูบอกว่า ไม่อยากทำงานไร่สวน เพราะได้เงินน้อยมาก ช่วยครอบครัวไม่ได้ มันเลยเป็นเหตุผลให้ขอทุนไอแคร์ ซึ่งครอบครัวดีใจกับหนูมาก เพราะคิดว่าไม่มีทางส่งเรียนได้แน่ หนูสัญญาว่าจะตั้งใจเรียน อนาคตข้างหน้า จะได้ทำงานการโรงแรม ช่วยเหลือตัวเอง ครอบครัว รวมถึงหลานๆ ที่ไม่มีใครช่วยด้วย” น.ส.สุพรรณีกล่าว

ด้าน นายธนเทพ เปรมมณี หรือ โย นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี เผยว่า เหตุที่ตนเลือกเรียน ปวช. เพราะที่บ้านไม่มีเงินสนับสนุน จึงต้องเลือกสาขาที่ค่าเทอมถูก

“ผมตั้งใจเรียน อยากได้เกรดดี จะได้ไปหางานดีๆ ทำ จนมาติด ปวส.ได้อาจารย์ท่านหนึ่ง แนะนำ อ.รัศมี ซึ่งเป็นคนแนะนำทุนนี้ให้ผม ตอนนี้ผมตั้งใจเรียนต่อ ป.ตรี มาก

คือตอนเรียนจบ ปวส. ที่บ้านเพิ่งเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวใหม่ ค่าใช้จ่ายเยอะมาก เพราะน้องเพิ่งจบ ม.3 ขึ้น ม.4 พร้อมกัน พี่ชายที่เรียนจบแล้วแต่ยังไม่ได้งานทำ เลยไม่มีเงิน กลับมาช่วยที่บ้านแทน

ผมยากเรียนต่อ คณะเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม ซึ่งค่าใช้จ่ายสูงมาก ไม่มีใครช่วยเลย ก็เลยนึกถึง อ.รัศมี ที่แนะนำว่าไอแคร์ มีทุนส่ง ป.ตรีได้ ผมเลยติดต่อกับคุณมิเชล ทักไปขอทุนว่าผมอยากเรียนต่อ พอจะช่วยผมได้ไหม ซึ่งผมก็เขียนความจำเป็น อยากได้ทุนเพราะอยากเรียนมาก ปัจจุบันเรียนที่ ม.พระจอมเกล้า พระนครเหนือ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

“เป้าหมายของผม อยากเป็นโปรแกรมเมอร์มืออาชีพ อยากพัฒนาเว็บไซต์ และแอพพลิเคชั่น รวมถึงระบบที่ช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้น รวมถึงพัฒนาองค์กรและชุมชนให้ก้าวหน้าขึ้นด้วย

ขอบคุณมูลนิธิและสตาฟทุกคน ที่เปิดโอกาสให้แสดงความขอบคุณในวันนี้ ผมขอสัญญาว่าจะตั้งใจพัฒนาตัวเองอย่างเต็มที่ และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด” นายธนเทพเผย

ขณะที่ นายไมเคิล ประธานมูลนิธิไอแคร์ฯ กล่าวว่า สำหรับ 40 ทุนในปีนี้ แบ่งเป็น 20 ทุนมหาวิทยาลัย 20 , 16 ทุนโครงการโรงแรม และ 4 ทุนสายอาชีวะ ซึ่งนับเป็นสิ่งที่ท้าทาย เนื่องจากปีนี้มีคนสมัครขอทุนเกือบ 400 คน

“เพราะไอแคร์เป็นที่รู้จักในโรงเรียนบนดอย หอพักของเรามี 38 ที่ที่ได้สร้างไว้ เด็กๆ บนดอยที่อาศัยอยู่ในหอของเรา ก็มีสิทธิขอทุนเช่นกัน รวมถึงเด็กที่โรงเรียนวัดสระแก้ว ซึ่งจบ ม.6 หลายคน ที่ต้องพิจารณา

“เราไม่ได้ดูเกรดเป็นหลัก เรายังดูเรื่องทัศนคติด้วย เพราะอยากให้เขาเป็นเด็กที่มีประสิทธิภาพไม่ใช่แค่การศึกษา แต่ในเรื่องของอุดมการณ์เพื่อที่จะกลับมาช่วยเหลือประเทศได้ ปัจจุบันเด็กที่เรียนอยู่จบ ม.6 เริ่มมีมากขึ้น แต่โอกาสเรียนต่อยังน้อย เราต้องการให้ทุนในระดับมหาวิทยาลัยเพื่อที่ให้เขาเป็นครู เป็นหมอ พยาบาล ที่จะกลับมาช่วยเหลือชุมชนของเขาได้ เป็นเหตุผลที่เกิดการก่อตั้งมูลนิธิไอแคร์ขึ้นเมื่อ 13 ปีที่แล้ว” นายไมเคิลกล่าว

นายไมเคิลเผยว่า ส่วนตัวมองการศึกษาเป็นการสร้างโอกาส เป็นเครื่องมือที่ช่วยเปิดหนทาง ที่เขาจะนำเอาความสามารถของตัวเองมาทำใช้ให้ประโยชน์ ไม่ใช่แค่สร้างรายได้ หรือสร้างคนขึ้นมาแต่จะกลายเป็นคนที่กลับมาส่งต่อความช่วยเหลือ สิ่งที่เราทำคือเอาสะพานให้เขาเดินข้ามไป ทะลุถึงเป้าหมาย ซึ่งสุดท้ายเราก็อยากเห็นเหมือนกันว่าเขาจะเติบโตไปในทิศทางไหน

ถ้าเราไปฟังประวัติของเด็กๆ เราจะเห็นว่าเขา ล้วนเป็นฮีโร่ สู้ชีวิตด้วยความยากลำบาก เพื่ออนาคตของเขา การให้ทุน จึงเป็นการส่งแรงเฮือกสุดท้ายให้เขาไปถึงเป้าหมาย ผมมั่นใจว่าเด็กๆ เหล่านี้จะเปลี่ยนโลกได้” นายไมเคิลกล่าว

นายไมเคิล ยังเปิดเผยถึงเหตุผลที่เลือกประเทศไทยด้วยว่า พ่อแม่ของตน ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิไอแคร์ ตั้งใจที่จะอุทิศชีวิตของตัวเองเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์

“ระหว่างอินเดียกับไทย สุดท้ายพ่อแม่ตัดสินใจเลือกประเทศไทย แล้วเราติดตามมาด้วยตั้งแต่อายุ 3 ขวบ เพราะอยากมาเอง เป็นเกียรติและเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกวันผมรู้สึกของคุณในสิ่งที่ทำ อาจจะเป็นสิ่งเล็กน้อย แต่ขอเป็นพลังบวกในการช่วยเหลือเด็กไทยให้มีโอกาสในวันหน้า” นายไมเคิลกล่าว