รัฐบาล ขยายเวลากู้ยืม กยศ. นักเรียน 7 จว.ชายแดน จัดงบ 8,488 ล้านหนุนกู้ยืมครั้งที่ 2

รัฐบาล สั่งเว้นค่าเช่าที่ราชพัสดุ 2 เดือน พร้อม ขยายเวลากู้ยืม กยศ. ของนักเรียน 7 จว. ที่ได้รับผลกระทบชายแดน ไทย-กัมพูชา พร้อมจัดสรรงบ 8 พันล้าน รองรับการกู้ยืมครั้งที่ 2 บรรเทาภาระปชช. 7 จังหวัดชายแดน จากเหตุปะทะ
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ศศิกานต์ วัฒนะจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลได้กำชับทุกหน่วยงานเร่งความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผลกระทบต่อการประกอบอาชีพและการใช้ประโยชน์จากที่ราชพัสดุที่เช่าอยู่ ซึ่งถือเป็นเหตุสาธารณภัยตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 มาตรา 4 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วน รัฐบาล โดยกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ได้ออกมาตรการ งดเว้นค่าเช่าที่ราชพัสดุทุกประเภทเป็นระยะเวลา 2 เดือน ให้แก่ผู้เช่าที่ราชพัสดุในพื้นที่ประสบเหตุสาธารณภัย ซึ่งไม่สามารถใช้ประโยชน์ในที่เช่าตามปกติได้ โดยครอบคลุม 7 จังหวัด ได้แก่ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี บุรีรัมย์ สระแก้ว จันทบุรี และตราด
โดยผู้เช่าที่ประสงค์เข้าร่วมมาตรการนี้สามารถยื่นคำร้องได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ที่ทรัพย์สินตั้งอยู่ โดยครอบคลุมผู้เช่าทุกประเภทที่อยู่ในพื้นที่ตามประกาศของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือประกาศจังหวัดแล้วแต่กรณี
“รัฐบาลมุ่งมั่นดำเนินมาตรการในทุกมิติอย่างต่อเนื่อง เพื่อดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีที่สุด โดยเฉพาะในพื้นที่เปราะบางที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์ชายแดน เพราะหน้าที่ของรัฐคือการดูแลประชาชนให้ดีที่สุดในทุกสถานการณ์” น.ส.ศศิกานต์กล่าว
ขณะที่ นายอนุกูล พฤกษานุศักดิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาล โดยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เตรียมจัดสรรงบประมาณ จำนวน 8,488 ล้านบาท รองรับการจัดสรรเงินกู้ยืมครั้งที่ 2 ของปีการศึกษา 2568 สำหรับเป็นค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืมรายเก่าและรายใหม่ ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่ กยศ.กำหนด โดยเป้าหมายสำคัญคือ การสนับสนุนให้นักเรียนและนักศึกษาได้เรียนอย่างต่อเนื่อง ไม่ต้องพักการศึกษา หรือเลิกเรียนกลางคัน
“การให้เงินกู้ยืมแก่นักเรียน นักศึกษายังทำให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยมีการใช้จ่ายเงินในพื้นที่โดยรอบสถานศึกษา เนื่องจากนักเรียน นักศึกษา จะนำเงินที่ได้รับจาก กยศ. ไปใช้จ่ายเป็นค่าหนังสือ อุปกรณ์การเรียน ค่าหอพัก ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการดำรงชีพ ส่วนสถานศึกษาจะนำเงินค่าเล่าเรียนไปจ้างบุคลากรทางการศึกษา และการจัดซื้อ จัดหาวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนที่จะใช้ในสถานศึกษา ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการบริโภคในพื้นที่โดยรอบสถานศึกษาและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่นั้นๆ ทั้งนี้ กยศ.จะเร่งดำเนินการปล่อยกู้ให้แก่นักเรียน นักศึกษาโดยเร็วที่สุด ตามนโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนให้การศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทุนมนุษย์และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ” นายอนุกูลระบุ
นายอนุกูลกล่าวว่า นอกจากนี้ กยศ.ได้ขยายระยะเวลาเปิดระบบให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2568 ให้กับนักเรียนนักศึกษา และสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้นักเรียน นักศึกษาได้เข้าถึงโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องอีกด้วย