เอาจริง! ‘สพฐ.’ ตั้งเป้า3 ปีควบรวมร.ร.เล็ก 996 แห่ง เป้าหมายกลุ่มไร้ผอ.-เด็กต่ำกว่า120คน
นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีแผนในการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กให้ได้ 996 แห่ง จากโรงเรียนขนาดเล็กที่มีทั้งหมด 15,757 แห่ง โดยให้เป็นไปตามความสมัครใจในระยะเวลา 3 ปี กำหนดสัดส่วนในแต่ละปีดังนี้ ปีการศึกษา2568 จำนวน 115 แห่ง ปีการศึกษา 2569 จำนวน 217 แห่ง และปีการศึกษา 2570 จำนวน 664 แห่ง ทั้งนี้ สำหรับโรงเรียนที่คาดว่าจะเกิดการควบรวม ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มโรงเรียนที่มีนักเรียนต่ำกว่า 120 คนและไม่มีผู้อำนวยการโรงเรียนครองอยู่ เป็นต้น
“สำหรับ 996 แห่งไม่ใช่จำนวนตายตัว แต่ประเมินแล้วว่า มีความเป็นไปได้ โดยเฉพาะโรงเรียนที่ไม่มีผู้อำนวยการ แต่ในความเป็นจริงอาจจะมีการควบรวมที่มากกว่าเป้าหมายที่วางไว้ ขึ้นอยู่กับผู้ปกครอง ชุมชน ครู ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง หากทุกฝ่ายให้ความยินยอมทางสพฐ.ก็ยินดีที่จะเข้าไปช่วยสนับสนุน”นายพัฒนะ กล่าว
นายพัฒนะ กล่าวต่อว่า สำหรับโรงเรียนที่ไม่ได้อยู่ในเป้าหมายควบรวม ส่วนใหญ่สามารถบริหารจัดการตัวเองได้ เนื่องจากยังมีครูเพียงพอและมีผู้อำนวยการอยู่แล้ว แผนการควบรวมดังกล่าวถือเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับโรงเรียนที่มีแนวโน้ม แต่หากทางผู้เกี่ยวข้องไม่ยินยอมสพฐ.ก็ไม่ได้เร่งรัดหรือบังคับ เพราะการควบรวมจะต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ และในบางปีโรงเรียนขนาดเล็กอาจจะมีผู้อำนวยการที่ย้ายเข้ามาใหม่และมีแบบแผนในการบริหาร สามารถจัดการเรียนการสอนได้ จนไม่จำเป็นต้องดำเนินการควบรวมอีก
“สพฐ.จะทำการควบรวมก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากทุกฝ่ายซึ่งจะต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ โดยปัจจัยที่ทำให้ทางผู้ปกครองอาจจะไม่อยากให้เกิดการควบรวมคือเรื่องของความปลอดภัยของบุตรหลาน โดยเฉพาะระดับอนุบาล ซึ่งเด็กเล็กยังไม่สามารถเดินทางด้วยตนเองได้ ฉะนั้นหากโรงเรียนสามารถดำเนินการต่อไปได้สพฐ.เองก็จะไม่เข้าไปแทรกแทรงให้เกิดการควบรวมแต่อย่างใด ส่วนตัวมองว่าการควบรวมโรงเรียนด้วยความสมัครใจในตอนนี้สามารถเกิดขึ้นได้ง่ายเนื่องจากมีปัจจัยที่สำคัญ ทั้งจำนวนประชากรที่ลดลง การคมนาคมที่สะดวกขึ้น และการสนับสนุนงบประมาณการเดินทางที่มีให้ทุกปี และแม้จะมีการควบรวมแล้วค่าสนับสนุนเหล่านี้ก็จะยังได้รับอยู่ต่อไป”นายพัฒนะ กล่าว