สพฐ. ประชุม บิ๊กเขต กำชับ ขับเคลื่อนนโยบายถึงห้องเรียน – ย้ำดูแลพื้นที่ชายแดน-น้ำท่วมเต็มที่

สพฐ. ประชุม บิ๊กเขต กำชับเขตพื้นที่ฯ ขับเคลื่อนนโยบายถึงห้องเรียน – ย้ำดูแลพื้นที่ปะทะชายแดน-น้ำท่วม พร้อมส่งกำลังใจผู้ประสบภัย
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 6/2568 เพื่อแจ้งข้อราชการสำคัญและนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ว่าที่ร้อยตรี ธนุ กล่าวว่า ศธ. นำโดย นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการศธ. มีจุดเน้นการจัดการศึกษาในหลายด้าน ทั้งเรื่องการลดภาระงานครู และเพิ่มสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยเน้นการลดภาระงานที่ไม่จำเป็น ควบคู่ไปกับการเพิ่มสวัสดิการให้กับครูและบุคลากรฯอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง รวมถึงวิชาวิทยาศาสตร์ให้มากขึ้น และพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฉบับใหม่ จึงขอให้ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ฯทุกพื้นที่ขับเคลื่อนตามจุดเน้นลงสู่การปฏิบัติถึงห้องเรียนได้จริง
“สำหรับวาระเร่งด่วนในขณะนี้คือเรื่องการดูแลช่วยเหลือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุปะทะชายแดนไทย-กัมพูชา โดยเน้นย้ำมาตรการความปลอดภัยและแผนเผชิญเหตุที่ได้สั่งการไว้อยู่ก่อนแล้ว พร้อมทั้งให้ทางสถานศึกษาให้ความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่ ในการปฏิบัติตามคำแนะนำและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และขอความร่วมมือให้สถานศึกษาเป็นศูนย์พักพิงตามความจำเป็นและเหมาะสม ส่วนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยหรือภัยธรรมชาติ ให้เร่งสำรวจความเสียหาย ทั้งอาคารสถานที่ อุปกรณ์ เพื่อดำเนินการของบประมาณซ่อมแซมให้กลับมาใช้งานได้เป็นปกติโดยเร็ว และติดตามพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ ขอเป็นกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนที่รับผิดชอบหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มกำลัง รวมถึงให้ขวัญกำลังใจผู้ประสบภัย และขอแสดงความอาลัยกับผู้สูญเสีย ขอให้พวกเราทุกคนร่วมมือร่วมใจกันด้วยความรัก ความสามัคคี เพื่อก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปด้วยกัน” ว่าที่ร้อยตรี ธนุ กล่าว