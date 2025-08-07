เริ่มแล้ว เขตพื้นที่ฯ เคาะทีโออาร์เช่าซื้อแท็บเล็ต-โน้ตบุ๊ก สพฐ.จี้เคาะก่อนก.ย. ห่วงงบฯตกกว่า1.4หมื่นล้าน
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.)เปิดเผยว่า ในวันที่ 16 สิงหามคม นี้ นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)จะไปเป็นประธานพระราชทานเพลิงศพนักเรียนที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ปะทะชายแดนไทย-กัมพูชา ที่จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็นศพสุดท้ายที่เก็บไว้ในโรงพยาบาล พร้อมทั้งจะไปคุยกับป้าของเด็กด้วย เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการศธ. รับปากว่าจะไปสร้างบ้านใหม่ให้ และในวันที่ 17-18 สิงหาคม นางนฤมล ก็จะลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย และพะเยา ประชุมผู้บริหารทุกสังกัดในศธ. เพื่อรับฟังข้อเสนอคนในพื้นที่ต้องการอะไร และอยากให้ทำอะไรบ้าง ก่อนให้นโยบายโดยจะเน้น 4 จุดเน้นเหมือนเดิม คือ ผลักดันแยกวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง ออกมาเป็นอีกหนึ่งวิชา ลดภาระครู วิทยฐานะ และแก้ไขปัญหาหนี้สินครู
เลขาธิการ กพฐ.กล่าวต่อว่า สำหรับโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานทุกที่ทุกเวลา หรือ Anywhere Anytime ระยะที่ 2 เพื่อจัดหาอุปกรณ์การเรียนที่เหมาะสมต่อผู้เรียนแต่ละวัย สำหรับการเช่าใช้อุปกรณ์การเรียนการสอน สำหรับครูและนักเรียนภายใต้โครงการดังกล่าว กลุ่มเป้าหมาย โรงเรียนคุณภาพและโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 1,018 โรงเรียน ผูกพันงบประมาณ 2568-2573 จำนวน 617,250 เครื่อง งบประมาณ 14,647,342,500 บาท แบ่งเป็นอุปกรณ์การเรียนการสอนสำหรับนักเรียน 13,232,963,310 บาท อุปกรณ์การเรียนการสอนสำหรับครู 1,414,379,190 บาท ซึ่งในปีงบประมาณ 2568 โครงการเช่าซื้ออุปกรณ์ฯได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 1,221,276,400 บาท สำหรับการเช่าใช้อุปกรณ์ฯ ระยะเวลา 5ปั ซึ่ง สพฐ.ได้กระจายอำนาจให้เขตพื้นที่การศึกษา 118 เขตพื้นที่ฯดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเอง และเน้นให้ดำเนินการให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยขณะนี้ตนได้ทำGoogle Form สำรวจว่าเขตพื้นที่ไหนสามารถดำเนินการได้หรือไม่ได้ ถ้าเขตพื้นที่ไหนมีปัญหาอุปสรรคเรื่องอะไรก็จะส่งเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางลงไปช่วย ทั้งนี้จะต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เสร็จภายในเดือนกันยายนนี้
“เรื่องนี้เราต้องเร่งดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายนนี้ และจากการได้รับรายงานมีบางเขตพื้นที่ฯได้ประกาศจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นงบประมาณผูกพัน 5 ปี กว่าจะได้งบฯนี้มาเราก็ต่อสู้กันมาแสนจะเหนื่อย ถ้าทำงบฯตกไปก็ถือว่าไม่มีความรับผิดชอบอย่างสูง ถ้าดำเนินการในปีนี้ไม่ได้ ก็จะมีผลกระทบในปีต่อๆไป ดังนั้นผมจึงได้เน้นย้ำ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ฯเป็นพิเศษ และได้ทำTORให้บ้างแล้ว โดยเขตพื้นที่สามารถปรับได้ตามบริบทในพื้นที่ของตัวเอง แต่ให้เน้นเช่าเครื่องที่มีคุณภาพ”ว่าที่ร้อยตรีธนุ กล่าว