21 อ.นิติ จุฬาฯ เข้าชื่อ อนุญาตนิสิตไม่ต้องแต่งเครื่องแบบมาเรียน ชี้ไม่กระทบประสิทธิภาพการเรียน

21 อาจารย์ นิติ จุฬาฯ เข้าชื่อ อนุญาตนิสิตไม่ต้องแต่งเครื่องแบบมาเรียน ชี้ไม่กระทบประสิทธิภาพการเรียน
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม เฟซบุ๊ก คณะจุฬาฯ ได้ เผยแพร่บันทึกข้อความ ของคณาจารย์คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ ที่ อนุญาตให้นิสิตระดับปริญญาตรีเลือกแต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบปกติ หรือ ชุดสุภาพ เข้าเรียนในทุกรายวิชา และ ทุกชั่วโมงที่คณาจารย์ผู้ลงนามในบันทึกข้อความเป็นอาจารย์ผู้สอน
โดยระบุว่า คณาจารย์ผู้ร่วมลงนามในบันทึกข้อความ เห็นร่วมกันว่า นิสิตควรมีเสรีภาพในการแต่งกาย อันเป็นเสรีภาพที่ได้รับการรับรองและคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ ประกอบกับการไม่แต่งกายชุดเครื่องแบบปกติไม่ได้เป็นอุปสรรคกีดขวาง หรือ กระทบต่อประสิทธิภาพในการเรียนการสอนแต่อย่างใด
จึงสมควรอนุญาตให้นิสิต สามารถเลือกแต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบปกติ หรือ แต่งกายด้วยชุดสุภาพ ในการเข้าห้องเรียนในทุกราชวิชาและทุกชั่วโมง ที่คณาจารย์ผู้ลงนามในบันทึกเป็นผู้สอน
อย่างไรก็ตาม บันทึกข้อความดังกล่าว ได้มีคณาจารย์ร่วมเข้าชื่อหลายปีต่อเนื่องกัน โดยจะมีรายนามอาจารย์เพิ่มขึ้น เรื่อยมา สำหรับปีนี้ มีเหล่าคณาจารย์ลงนามทั้งหมด 21 คน