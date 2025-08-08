สช. เคลียร์ปม ร.ร.อนุบาลเอกชนชุมพร ย้ำยังไม่ปิด ชี้ ครูรับเลี้ยงเด็กไม่เกี่ยว ร.ร.

สช. แจงปมร.ร.อนุบาลเอกชนชุมพรปิดกิจการ ยันยังไม่อนุมัติเลิกกิจการ เผยครูเช่าห้องแถวรับเลี้ยงเด็กแค่ฝากเลี้ยงไม่เกี่ยวร.ร.
จากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลอดีตครูผู้สอนของโรงเรียนอนุบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ในภาคใต้ โดยได้ออกมาพูดถึงสาเหตุที่โรงเรียนประกาศปิดกิจการกะทันหัน ทำให้ครู นักเรียนถูกลอยแพ ผู้ปกครองหลายรายไม่สามารถหาโรงเรียนให้บุตรหลานได้ทัน เพราะยังอยู่ในระหว่างภาคเรียนที่ 1 และครูบางคนต้องตกงานนั้น
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (กช.) เปิดเผยว่า เรื่องดังกล่าวตนได้รับการตรวจสอบเบื้องต้นจากศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) ชุมพรแล้ว ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนเอกชนจังหวัดชุมพร คือ โรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งใน อำเภอปะทิว จ.ชุมพร โดยที่ผ่านมา ศธจ.ชุมพร ได้รับคำขอเลิกกิจการเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2568 ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการอนุญาตเลิกกิจการ ดังนั้นโรงเรียนยังเปิดการเรียนการสอนตามปกติ จนกว่า สช.จะอนุมัติให้ยกเลิกกิจการ
“ส่วนกรณีที่ครูต้องเช่าห้องแถวสอนนั้น ผมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่า เป็นการรับฝากเลี้ยงเด็กระดับเตรียมอนุบาล 4 คนในห้องแถว โดยครูผู้สอน ซึ่งผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนไม่ทราบข้อมูลดังกล่าว และเป็นผู้ปกครองได้ขอให้ครูช่วยเลี้ยง” นายมณฑล กล่าว