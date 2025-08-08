ม.กรุงเทพธนบุรี คว้า 5 ดาวด้านการสอนจาก QS Stars เวทีระดับโลก
เมื่อวันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (BTU) สถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศสร้างความภาคภูมิใจให้แก่วงการการศึกษาไทยอีกครั้ง ด้วยการคว้าผลการประเมินระดับ 5 ดาว ด้าน Learning Experience & Teaching จาก QS Stars Ratings 2024 – 2027 ซึ่งเป็นระบบการประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัยระดับโลกโดย Quacquarelli Symonds (QS) หน่วยงานจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก
โดยผลการประเมินครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องอย่างครบวงจรทุกๆด้าน โดยเฉพาะด้านประสบการณ์การเรียนรู้และการสอน ซึ่งถือเป็น “หัวใจสำคัญของสถาบันการศึกษา” และเป็นหนึ่งในเกณฑ์ที่ QS Stars ใช้ในการวัดคุณภาพระดับนานาชาติ
ภายใต้การบริหารโดย ศาสตราจารย์ ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี (มกธ.) ได้เน้นย้ำความสำคัญของการพัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับโลกยุคใหม่ พร้อมทั้งเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม และโดดเด่นการเรียนรู้แบบบูรณาการ ซึ่งทั้งหมดนี้คือส่วนหนึ่งของการสร้าง “นักศึกษาแห่งอนาคต” ที่มีความพร้อมทั้งทางวิชาการ ด้านกีฬาและการใช้ชีวิตในโลกจริง
นอกจากด้านการสอนแล้ว ระบบ QS Stars ยังประเมินมหาวิทยาลัยในมิติต่างๆ อาทิ การวิจัย โครงสร้างพื้นฐาน ความเป็นนานาชาติ นวัตกรรม และการถ่ายทอดความรู้ โดยใช้ระบบการให้ “ดาว” ตั้งแต่ 1 ถึง 5 ดาว เพื่อแสดงระดับคุณภาพของแต่ละด้าน
ความสำเร็จในครั้งนี้ถือเป็นความภาคภูมิใจของครอบครัว BTU ทุกคน ทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ที่ร่วมกันผลักดันให้มหาวิทยาลัยก้าวสู่มาตรฐานระดับสากลได้อย่างสง่างาม
“มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ขอขอบคุณทุกแรงสนับสนุน และขอเดินหน้าพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยอย่างต่อเนื่องในทุกมิติ ทั้งในเชิงวิชาการและด้านกีฬาในเวทีโลก เพื่ออนาคตของคนรุ่นใหม่”สืบต่อไป