‘ลิณธิภรณ์’ ประสาน มท. สั่ง 2,046 หน่วยปกครองท้องถิ่น ดูแลพื้นที่เรียนรู้สกร.

ดร.ลิณธิภรณ์ วริณวัชโรจน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องในช่วงเกือบ 1 เดือนที่ผ่านมา หลังเข้ารับตำแหน่ง ได้เดินทางไปทั้งภาคใต้ ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้เห็นปัญหาของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.) ในมิติที่ลึกขึ้น หนึ่งในปัญหาที่พบและสามารถแก้ไขได้ทันที คือ การขอใช้พื้นที่เรียนของ สกร. ร่วมกับหน่วยการปกครองท้องถิ่นทุกระดับ เช่นกรณีล่าสุดเกิดขึ้นที่ สกร.ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถูกเทศบาลตำบลสันผีเสื้อขอคืนพื้นที่ เนื่องจากมีแผนปรับปรุงภูมิทัศน์และรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ชำรุดทรุดโทรม โดยได้มีหนังสือให้ขนย้ายเครื่องมือและส่งมอบคืนภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้ง ทำให้นักเรียน สกร. จำนวนมากได้รับผลกระทบ เนื่องจากไม่มีสถานที่เรียน แม้เบื้องต้น สกร. ได้ใช้งบประมาณจากส่วนกลางเช่าอาคารพาณิชย์เป็นทางออกชั่วคราว
“จากเหตุการณ์นี้ ดิฉันเห็นว่าการเช่าสถานที่ใหม่อาจไม่ใช่การใช้ทรัพยากรของรัฐอย่างคุ้มค่า ทั้งที่ยังมีอาคารของรัฐหลายแห่งที่สามารถบูรณาการและใช้งานร่วมกันได้เหมือนที่ผ่านมา และเพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ในลักษณะนี้เกิดซ้ำในพื้นที่อื่น ๆ จึงได้ประสานกระทรวงมหาดไทย ขอความร่วมมือหน่วยปกครองท้องถิ่นทุกระดับในทุกจังหวัดกว่า 2,046 แห่ง ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอนุเคราะห์พื้นที่แก่ศูนย์การเรียนรู้ของ สกร. ในการจัดการเรียนการสอน” ดร.ลิณธิภรณ์ กล่าว
ด้านนายภูมิธรรม เวชยชัย รักษาการนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มีคำสั่งเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2568 ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทำหนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนการจัดการศึกษาตลอดชีวิตแก่หน่วยงานที่มีอำนาจจัดการศึกษา ทั้งด้านวิชาการและด้านอาคารสถานที่