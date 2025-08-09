‘เทวัญ’ แนะ สลช.ตั้งสำนักบริหารทรัพย์สินดูแลทรัพย์สินทั่วประเทศ

ดร.วรัท พฤกษาทวีกุล รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทำหน้าที่เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ (สลช.) เปิดเผยว่า นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) พร้อมคณะที่ปรึกษา ได้ประชุมร่วมกับผู้บริหาร สลช.เพื่อรับทราบถึงโครงสร้างการดำเนินงานของ สลช. ซึ่งนายเทวัญ ได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับค่ายลูกเสือที่ สลช.มีอยู่จำนวนทั้งสิ้น 81 ค่าย โดยตนได้รายงานให้ทราบว่าค่ายลูกเสือมีหลายลักษณะ แต่ละลักษณะต่างก็มีสภาพที่แตกต่างกัน และที่พร้อมใช้งานได้จริงมีอยู่ไม่มากแค่บางส่วนเท่านั้น ส่วนใหญ่ยังต้องได้รับการปรับปรุง ทั้งยังมีปัญหามีผู้ถือครองหรือเป็นเจ้าของอยู่หลายเจ้า เช่น กรมธนารักษ์ สำนักงานพระพุทธศาสนา และบางแห่งอยู่ในพื้นที่ของกรมป่าไม้ เป็นต้น ดังนั้นนายเทวัญ จึงขอให้ สลช.ได้ไปจัดทำข้อมูลและจัดแบ่งค่ายลูกเสือแต่ละค่ายออกเป็นเกรดว่าค่ายไหนพร้อมใช้งาน และค่ายไหนไม่พร้อมใช้งาน เพื่อจะได้กำหนดแนวทางในการช่วยเหลือและสนับสนุนได้อย่างเหมาะสม
ดร.วรัท กล่าวอีกว่า รัฐมนตรีช่วยว่าการศธ. ยังให้ความสนใจเกี่ยวกับงานทรัพย์สินของ สลช. ซึ่งมีอยู่ 10 จังหวัดว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรหรือไม่ พื้นที่ถูกบุกรุก หรือมีการเก็บค่าเช่าได้ตามที่กำหนดหรือได้รับอย่างเป็นธรรมหรือไม่ โดยนายเทวัญเห็นว่าควรมีการจัดตั้งสำนักบริหารทรัพย์สินขึ้นมาดูแลที่ดินและทรัพย์สินของ สลช.ที่มีอยู่มากพอสมควร แต่ขาดการจัดระบบงาน ดังนั้นหากมีการจัดตั้งสำนักบริหารทรัพย์สินของ สลช.ขึ้นมาดูแลก็จะเกิดความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ นายเทวัญยังให้ความสนใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมลูกเสือ อยากให้นำหลักสูตรใหม่ ๆ เข้าไปใช้ในการอบรมลูกเสือในโรงเรียนต่าง ๆ ซึ่งก็สอดคล้องกับโปรแกรมการฝึกอบรมลูกเสือในสถานศึกษาที่ สลช.ได้จัดทำขึ้นมาใหม่ และกำลังทดลองใช้อยู่ในสถานศึกษาต่าง ๆ กว่า 400 แห่งในขณะนี้ อย่างไรก็ตาม หลังจากนี้ สลช.จะได้นำข้อเสนอแนะที่ได้รับจากนายเทวัญ และคณะที่ปรึกษา ไปจัดทำรายละเอียดและเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติได้พิจารณาต่อไป