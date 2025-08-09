เปิดฉาก อว.แฟร์ 2025 บพค.โชว์ TECH-TOPIA โลกวิทย์ในฝัน เปิดโลกแห่งจินตนาการ
บพค. พาคุณทะยานสู่โลกอนาคต ร่วมจัดนิทรรศการ TECH-TOPIA ภายใต้แนวคิด “โลกวิทย์ในฝัน เปิดโลกแห่งจินตนาการ” สัมผัสประสบการณ์สุดล้ำผ่าน AI–VR และกิจกรรม 3D ที่จะพาคุณเข้าสู่จักรวาลแห่งเทคโนโลยี พร้อมอัพเดตเทรนด์ระดับโลกด้าน Semiconductor EVและ AI ร่วมฟัง PMU-B Forums x Future Trends ขนทัพนักวิจัยที่จะเปิดมุมมองการขับเคลื่อนนวัตกรรมล้ำหน้าแห่งอนาคต กับเสวนาวิชาการ 5 เรื่อง 5 รส ในงาน อว.แฟร์ Creators of Tomorrow 2025: SCI POWER FOR FUTURE THAILAND พบกับโลกวิทยาศาสตร์แห่งอนาคต ที่จะเปลี่ยนวิธีคิดและวิธีใช้เทคโนโลยีของคุณไปตลอดกาล 9–17 สิงหาคม 2568 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ที่บูธ บพค. A1 โซน INSPIRED ARENA กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นำโดย นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว.ผนึกกำลังหน่วยงานเครือข่ายภาครัฐและเอกชน จัดมหกรรม “อว.แฟร์ Creators of Tomorrow 2025: SCI POWER FOR FUTURE THAILAND” ระหว่างวันที่ 9–17 สิงหาคม 2568 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC) เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยพลังวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมอย่างยั่งยืน โดย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ร่วมจัดนิทรรศการ TECH-TOPIA ภายใต้แนวคิด “โลกวิทย์ในฝัน เปิดโลกแห่งจินตนาการ” พร้อมชวนสัมผัสเทคโนโลยีสุดล้ำ อาทิ AI – VR, 3D Ultra Motion และผลงานจากอุตสาหกรรมเทคโนโลยีด้าน SemiconductorEV และ AI ณ บูธ บพค. A1 โซน INSPIRED ARENA
ภายในงานจัดเต็มพื้นที่กว่า 23,000 ตารางเมตร เพื่ออนาคตประเทศไทย อันสดใสและยั่งยืน ด้วย 6 โซน จากหน่วยงานทั้งหมดภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและเครือข่ายพันธมิตร ด้านหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ภายใต้การนำของ ดร.ณิรวัฒน์ ธรรมจักร์ ผู้อำนวยการ บพค. เดินหน้าบริหารทุนอย่างมียุทธศาสตร์ เพื่อสร้าง “คนพันธุ์ใหม่” ที่ตอบโจทย์ประเทศไทยในโลกยุคเปลี่ยนผ่าน ทั้งในสาขาอันเป็นเทคโนโลยีพื้นฐานที่เปลี่ยนโลก เทคโนโลยีแห่งอนาคต และเทคโนโลยีรองรับการเปลี่ยนแปลงท้าทายสังคม
ในงาน อว.แฟร์ Creators of tomorrow 2025: บพค. จัดเต็มกิจกรรมที่ตอบโจทย์การเรียนรู้ยุคใหม่ TECH-TOPIA โลกวิทย์ในฝัน เปิดโลกแห่งจินตนาการ ทั้งการสื่อสารแนวคิดผ่านเทคโนโลยีทันสมัย กิจกรรมอินเตอร์แอคทีฟผ่านกล้องโลกเสมือนจริง VR กล้องถ่ายภาพสุดสร้างสรรค์อย่าง Photo Booth ล้ำสมัย ไปจนถึงนิทรรศการที่เชื่อมโยงทุนกับอนาคตของไทย ที่รวมอุตสาหกรรมด้าน Semiconductor EV และ AI ทั้งหมดนี้เพื่อจุดประกายความคิด เสริมศักยภาพ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนไทยทุกเจเนอเรชัน โดยมีกิจกรรมน่าสนใจมากมาย
1. Exhibition: Welcome to INSPIRED ARENA ปลุกพลังความคิด ปลดปล่อยจินตนาการ สนุกสุดขั้วแบบไม่มีลิมิต : DriveXVR – Adventure Car เตรียมตัวให้พร้อม กระโดดขึ้นรถซิ่ง ข้ามโลกแฟนตาซีในพริบตา ผ่านแว่น VR ที่พาคุณทะยานสู่มิติใหม่แห่งความมันส์! VR ZONE – VR EGG หัวใจจะเต้นแรง! กับประสบการณ์ VR สุดมันส์ ที่จะพาคุณหลุดเข้าไปในโลกเสมือนสุดระทึก และ Dream Frame – Photo Booth ไม่ใช่แค่ถ่ายรูป… แต่นี่คือการเก็บภาพโมเมนต์แห่งแรงบันดาลใจ! พร้อมพิมพ์รูปสีให้คุณเก็บเป็นของที่ระลึกสุดพิเศษ
2. Forum: PMU-B Forums x Future Trends ยกทัพนักวิจัย เปิดมุมมองการขับเคลื่อนนวัตกรรมล้ำหน้าแห่งอนาคต กับเสวนาวิชาการ 5 เรื่อง 5 รส ได้แก่ หัวข้อที่ 1: ดาวเทียม TSC-1 กับโอกาสการพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีดาวเทียมของประเทศไทย ในวันที่ 11 สิงหาคม 2568 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 211AB ไขรหัสอวกาศ! ประเทศไทยพร้อมแค่ไหนกับการก้าวสู่ยุคอวกาศ? พบคำตอบจากผู้อยู่เบื้องหลังดาวเทียม TSC-1 กับการเสวนาเรื่อง“สมรรถนะด้านเทคโนโลยีดาวเทียมและเทคโนโลยีอวกาศของประเทศไทยกับโอกาสและความท้าทายในสถานการณ์โลก” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภู รุโจปการ หัวหน้าโครงการการสร้างและพัฒนาดาวเทียมTSC-1 และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน
หัวข้อที่ 2 Powering the Future : จุดเปลี่ยนของคนไทยสู่อุตสาหกรรม Future Technology for Semiconductor, AI & EV Industries ในวันที่ 13 สิงหาคม 2568 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม MR 211 AB กับคำถามสำคัญ ไทยพร้อมหรือยัง? ก้าวสู่อนาคตกับเสวนา “Powering the Future” จุดเปลี่ยนสำคัญของคนไทยสู่โลก Semiconductor AI และ EV ฟังมุมมองจากผู้นำตัวจริงในวงการเทคโนโลยีแห่งอนาคต รู้ทันเทรนด์ พัฒนาทักษะ ก้าวเป็นผู้นำ ไม่ใช่แค่ผู้ตาม กับไฮไลท์หัวข้อ “Motivational Influencer talk” พลิกกรอบความคิด สร้างคนให้พร้อมสำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต Semiconductor, AI & EV (Thailand’s Deep Tech Potential: From Vision to Realization) โดย ดร.วิบูลย์ รักสาสน์เจริญผล รองเลขาธิการ ส.อ.ท. การเสวนาในหัวข้อ “จากประเทศไทยสู่อาเซียน แข่งอย่างไรให้ชนะในอุตสาหกรรม Semiconductor, AI and EV” โดยเหล่ากูรูด้านเหล่านี้โดยเฉพาะ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ประสบความสำเร็จอย่างมากมาย ใครอยากเข้าใจอนาคตประเทศ และโอกาสใหม่ ๆ ในยุคดิจิทัล
หัวข้อที่ 3 Igniting Next Gen “จุดประกายคนรุ่นใหม่สู่จักรวาลพลังงานสูง” ในวันที่ 15 สิงหาคม 2568 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 211AB จุดฝัน ปลุกไฟ! “Igniting Next Gen” เสวนาสุดมันส์ ชวนคนรุ่นใหม่เปิดโลกพลังงานสูง เข้าใจฟิสิกส์และเทคโนโลยีฟิวชันแบบไม่เครียด ฟังเรื่องจริงจากนักวิจัยตัวท็อป! ผู้รู้ลึก รู้จริง จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย ใครอยากล้ำหน้าในวิทยาศาสตร์ อยากรู้ว่าเทคโนโลยีแห่งอนาคตเริ่มตรงไหน…มารวมตัวกันได้เลย!!
หัวข้อที่ 4: Industrial Perspective Forum: มุมมองอุตสาหกรรมสู่การพัฒนาเทคโนโลยีของสถาบันวิจัยไทย” ในวันที่ 15 สิงหาคม 2568 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 211AB โลกเปลี่ยน… งานวิจัยไทยต้องไปให้ถึง! ฟังแนวคิดจากผู้บริหารบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลก กับทิศทางใหม่ของการพัฒนาเทคโนโลยีในประเทศไทย โดย กูรู ภาคเอกชน ผู้บริหารบริษัทชั้นนำ ของโลก
หัวข้อสุดท้ายคือ นวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีอัจฉริยะ : กุญแจสู่การรับมือภัยพิบัติและการยกระดับการเกษตรอย่างยั่งยืน ในวันที่ 16 สิงหาคม 68 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 211AB โดยได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์ บรรยายในเรื่อง Motivational Influencer (talk): Future of AI / Industry และมีการเสวนาเสวนาในหัวข้อ AI in Domains: Medical, Energy, Finance, and Frontier โดยมีผู้ร่วมเสาวนา ดังนี้ 1. นพ.สุรัคเมธ มหาศิริมงคล 2.ดร.พรรคธาดา ตรีรัตนพิทักษ์ 3. ดร.วิศิษฐ ทวีปรังษีพร และดำเนินรายการโดย ดร.ปรัชญา บุญขวัญ และดร.ชิดชนก เทพสุนทร
รวมทั้ง แพรี่ ไพรวัลย์ บุกบูธ บพค. ปลุกพลังเยาวชน ร่วมสร้างเทคโนโลยีแห่งอนาคต! คึกคักสุดๆ สร้างสีสันและแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ มองนวัตกรรมแบบเข้าใจง่าย สนุก และใกล้ตัว 3 กิจกรรมไฮไลต์ แพรี่ ถามจริง ตอบแซ่บ – สัมภาษณ์ผู้บริหารแบบตรง ชัด ได้สาระ / แพรี่ Challenge – กิจกรรมฮา ๆ กับ ผู้เข้าชม หรือ แพรี่พูดตรง Mini Talk Show 10 นาที “นวัตกรรมไม่ไกลตัว”
ที่สำคัญวันที่ 16 สิงหาคม 2568 เวลา 14.00-15.00 น. อ. ตฤณห์ โพธิ์รักษา นักคิด นักพูด ผู้มากด้วยแรงบันดาลใจ ชวนคิดอนาคต ปลุกพลังเยาวชนสู่สายวิทย์-เทคโนโลยี ไฮไลต์กิจกรรม: Talk วิจัยเข้าใจง่าย – แลกเปลี่ยนไอเดียแบบสนุกเข้าใจง่าย และ Mini Talk: “นวัตกรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัว” – 10 นาทีแห่งแรงบันดาลใจมารับพลังความคิดดีๆ จาก อ. ตฤณห์ ได้ที่บูธ บพค.
กระทรวง อว.และหน่วยงาน บพค. เชิมร่วมเปิดโลกแห่งอนาคต! สัมผัสนวัตกรรมล้ำยุค พร้อมกิจกรรมสนุกๆ ที่จะจุดประกายความคิด ในงาน อว.แฟร์ Creators of Tomorrow 2025 : SCI POWER FOR FUTURE THAILAND ระหว่างวันที่ 9–17 สิงหาคม 2568 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์พบกับประสบการณ์สุดว้าวจาก AI – VR – EV นิทรรศการ 3D สนุกได้ทุกวัย แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้เชี่ยวชาญตัวจริงพร้อมโซนกิจกรรมมากมายที่คุณไม่ควรพลาด! มาร่วมสร้างแรงบันดาลใจ ค้นพบโอกาสใหม่ และขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันแล้วพบกันที่บูธ A1 โซน A – INSPIRED ARENA เข้าร่วมกิจกรรมฟรี! พร้อมของที่ระลึกและของรางวัลมากมาย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.mhesifair.com ทางเฟซบุ๊ก www.facebook.com/MHESIThailand และเพจ PMU-B บพค.