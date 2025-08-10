ศธ.ลงพื้นที่บุรีรัมย์ มอบของยังชีพผู้ได้รับผลกระทบเหตุไม่สงบชายแดนไทย-กัมพูชา

รมช.ศึกษาธิการ “เทวัญ” ลงพื้นที่บุรีรัมย์ มอบของยังชีพ–ให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบเหตุไม่สงบชายแดนไทย–กัมพูชา
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อมอบเครื่องอุปโภค–บริโภค และให้กำลังใจแก่พี่น้องประชาชน ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ลูกเสือชาวบ้าน รวมถึงบุคลากรทางการลูกเสือที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดนไทย–กัมพูชา
เวลา 09.00 น. นายเทวัญ เดินทางถึงโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด ผู้บริหารหน่วยงานการศึกษา และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ให้การต้อนรับ พร้อมมอบเครื่องอุปโภค–บริโภคจำนวน 100 ชุดแก่ลูกเสือ บุคลากรทางการลูกเสือ และประชาชน พร้อมกล่าวให้กำลังใจแก่ผู้ได้รับผลกระทบ ใช้เวลาประมาณ 60 นาที
จากนั้น เวลา 10.00 น. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ เดินทางต่อไปยังโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด เพื่อมอบเครื่องอุปโภค–บริโภคอีก 100 ชุด และกล่าวให้กำลังใจแก่ครู นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ ใช้เวลาประมาณ 60 นาทีเช่นกัน
ภารกิจเสร็จสิ้นในเวลา 11.30 น. ซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการแสดงถึงความห่วงใยของกระทรวงศึกษาธิการต่อผู้ได้รับผลกระทบ พร้อมยืนยันการสนับสนุนและประสานงานเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต่อไป