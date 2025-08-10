สพป.โคราช ปักหมุดครูยุคใหม่ ใช้ GPAS 5 Steps สร้างนวัตกร

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2568 นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) นครราชสีมา เขต 3 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 1 เปิดเผยระหว่างเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการครู ตามโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยรูปแบบ Active Learning สําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(1 อําเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ) ระดับประถมศึกษาสร้างต้นแบบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง(อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ ยโสธร มหาสารคาม ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ และนครราชสีมา)ที่ห้องประชุม โรงเรียนเสนานุเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อเร็ว ๆ นี้ว่า รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมฯในครั้งนี้ ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญในการส่งเสริมให้เกิดการปฏิรูปการเรียนรู้ระดับห้องเรียนให้ครูเปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดการเรียนรู้ ที่จะนำไปสู่การสร้างและพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นนวัตกร ที่นำไปสู่การเพิ่มพูนมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Soft Power) ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับประถมศึกษา ในโรงเรียนคุณภาพ ที่มาร่วมโครงการนี้จะเป็นกำลังสำคัญในการร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงาน ขอให้ผู้เข้าร่วมการอบรมฯครั้งนี้ให้ความสนใจในสาระสำคัญและเทคนิคกระบวนการที่วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจะได้สร้างความตระหนักรู้ในความสำคัญของการพัฒนาครูผู้สอนตามโครงการนี้ จนเกิดความเข้าใจในเทคนิคกระบวนการการเรียนรู้ด้วยกการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps และลงมือปฏิบัติการให้มีทักษะอย่างเพียงพอที่จะไปผลักดันการปฏิรูปการเรียนรู้ระดับห้องเรียน ด้วยการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps ที่เป็นการพัฒนานวัตกรรมการสอนของทุกคน
“การดำเนินการ 1 อําเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ มีหลักการว่าจะต้องทำให้โรงเรียนแห่งโอกาสทางการศึกษา และความเท่าเทียมของนักเรียน ที่ต้องได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถรับประกันได้ว่าเด็กที่จบจากโรงเรียนในโครงการ 1อำเภอ 1โรงเรียนคุณภาพ ต้องมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะชีวิต สามารถดำรงชีพได้ในอนาคตเทียบเท่ากับโรงเรียนในอำเภอหรือในจังหวัด เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือจะทำอย่างไรกระบวนการเรียนการสอนจะสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างดี ครูสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแก่นักเรียน นักเรียนคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น ซึ่งการจัดการศึกษาโดยรูปแบบ Active Learning เป็นสิ่งสำคัญ เพราะเด็กจะได้ปฏิบัติจริง เรียนรู้จริง และมีองค์ความรู้สามารถเอาตัวรอดได้ เพราะฉะนั้นเชื่อว่า Active Learning ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงได้จริง”ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต1 กล่าว
ดร.ศักดิ์สิน โรจน์สราญรมย์ ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการสามัญของคณะกรรมาธิการการศึกษา การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา อดีตกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ประธานกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.)กล่าวว่า เมื่อ Active Learning แบบ GPAS 5 Steps เข้ามาในกระบวนการเรียนรู้ เด็กจะไม่ใช่แค่ “ผู้เรียน” แต่เป็น “ผู้สร้าง” ผู้เรียนกลายเป็น นักคิด นักสร้าง นักเปลี่ยนแปลง” นั่นแหละคือหัวใจของการศึกษาไทยยุคใหม่ ไม่ใช่แค่ให้ “รู้” แต่ต้อง “ลงมือทำ” และ “เชื่อมโยงกับชีวิตจริง” สอดคล้องกับแนวคิดสี่เสาหลักการศึกษาของ UNESCO คือ การเรียนรู้เพื่อรู้ (Learning to Know) การเรียนรู้เพื่อปฏิบัติ (Learning to Do)การเรียนรู้เพื่ออยู่ร่วมกัน (Learning to Live Together) และการเรียนรู้ความถนัด สันทัดเพื่อสร้างอนาคต (Learning to Be) กิจกรรมในขั้นตอนของกระบวนการเรียนรู้แบบ GPAS 5 Steps จะช่วยให้ครูวิเคราะห์ข้อมูลการจัดการเรียนรู้แบบเรียลไทม์ ช่วยครูพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ เพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนเข้าใจการเรียนรู้และเนื้อหาบทเรียนอย่างทะลุปรุโปร่ง สรุป คือ ถ้าครูไม่เปลี่ยน เด็กก็ไม่เดิน