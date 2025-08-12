นักวิชาการจี้ 2 สถาบัน ริบ ป.เอกกิตติมศักดิ์ ‘ฮุน เซน’
ผศ.รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร อดีตคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดเผยว่า จากการที่สภามหาวิทยาลัยรามคำแหง (ม.ร.) มีมติถอดถอนดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขารัฐศาสตร์ สมเด็จฯ ฮุน เซน ประธานวุฒิสภาแห่งกัมพูชา นั้น ถือว่าการดำเนินการดังกล่าวของสภา ม.ร.เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมยิ่งที่สภา ม.ร.ตระหนักในเกียรติภูมิ และศักดิ์ศรีที่สั่งสมมานานวัน
ผศ.รัฐพงศ์กล่าวอีกว่า ในขณะเดียวกัน จากการติดตามในประเด็นที่สภามหาวิทยาลัยของไทยเคยมอบดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ให้แก่สมเด็จฯ ฮุน เซน พบว่า ขณะนี้มีอีก 2 มหาวิทยาลัยที่ยังนิ่งเฉย และไม่มีปฏิกริยาใดๆ ออกมาสู่สังคม ดังนั้น เพื่อรักษาไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีของมหาวิทยาลัย และประเทศชาติ โดยเฉพาะสมเด็จฯ ฮุน เซน ซึ่งถือว่าเป็นบุคคลที่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐไทย และไม่เคารพในหลักอธิปไตยของประเทศเพื่อนบ้าน จึงวิงวอนให้ทั้ง 2 สถาบัน โดยเฉพาะสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งเคยมอบปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เมื่อปี 2549 ที่หอประชุมกระทรวงการต่างประเทศ และสภามหาวิทยาลัยเกริก ที่เคยมอบปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการสื่อสารทางการเมือ งควรที่จะเร่งดำเนินการแสดงจุดยืน ด้วยการถอดถอนปริญญาดังกล่าวอย่างเร่งด่วน
“จากปรากฎการณ์ดังกล่าว โดยเฉพาะการมอบปริญญากิตติมศักดิ์ให้แก่บุคคลต่างๆ ของแต่ละมหาวิทยาลัยนั้น จะเห็นได้ว่าในพิธีพระราชทาน หรือประสาทปริญญาในแต่ละปีของแต่ละมหาวิทยาลัย มักจะมีการมอบปริญญากิตติมศักดิ์ให้กับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อกันอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น จากนี้ไปก็หวังว่าสภามหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง ควรที่จะพิจารณา และกลั่นกรองคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้รอบคอบ ว่าสมควรที่จะได้รับเกียรติจากสภามหาวิทยาลัยหรือไม่” ผศ.รัฐพงศ์กล่าว