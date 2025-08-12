‘นฤมล’ กำชับสช.ตรวจสอบข้อเท็จจริง ม.5 ทำร้ายครูสาว จี้ถอดบทเรียน วางมาตรการป้องกัน
จากกรณีมีนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่ง ในจังหวัดอุทัยธานี ทำร้ายร่างกายครูผู้สอนในห้องเรียน เนื่องจากไม่พอใจคะแนนสอบ โดยนักเรียนชายรายดังกล่าวถูกลงโทษพักการเรียน และได้มาทำเรื่องลาออกจากโรงเรียนในเวลาต่อมา ขณะที่ครูสาวได้เข้าให้ปากคำต่อพนักงานสอบสวน สภ.หนองฉาง เรียบร้อยแล้วนั้น
ความคืบหน้าล่าสุด เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า ตนได้รับทราบเรื่องดังกล่าวตั้งแต่วันแรกที่เกิดเหตุแล้ว ซึ่งก็ได้มีการกำชับไปยังสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ให้ติดตามปัญหาดังกล่าวอย่างใกล้ชิด และทราบว่ามีการมอบหมายให้ทางศึกษาธิการจังหวัด(ศธจ.)อุทัยธานีไปติดตามโรงเรียนที่เกิดเหตุ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในโรงเรียนเอกชน ดังนั้น จึงถือเป็นอำนาจของโรงเรียนในการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น แต่ตนก็ได้กำชับให้ทางสช. กำกับดูแลอย่างใกล้ชิด เมื่อได้ข้อมูลครบถ้วนแล้ว เชื่อว่านายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) จะออกมาชี้แจง และวางแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมต่อไป
“สำหรับรายละเอียด ต่าง ๆ นั้น คงต้องรอฟังข้อเท็จจริงจากพนักงานสอบสวนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ว่าสาเหตุของความรุนแรงดังกล่าวเกิดจากอะไร หากไปตัดสินจากข่าวที่ออกมาเพียงอย่างเดียวคงไม่ถูกต้อง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ศธ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง สช. หรือกระทั่ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ถึงแม้จะไม่ใช่หน่วยงานต้นสังกัดของโรงเรียนแห่งนี้ ไม่ได้นิ่งนอนใต และคงต้องนำปัญหาที่เกิดขึ้นมาถอดบทเรียนเพื่อวางมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องดังกล่าวขึ้นในโรงเรียนต่อไป”นางนฤมล กล่าว