จี้’เลขากพฐ.’คนใหม่แก้ปัญหาร.ร.เล็ก แนะตัดสินใจควบรวม-เน้นบริบทพื้นที่ ชงปรับหลักสูตรเรียนรู้-โละสอนท่องจำ
นายอดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) นครราชสีมาและนักวิชาการด้านการศึกษา เปิดเผยว่า ตามที่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติแต่งตั้งให้นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี เป็นเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) แทนว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการกพฐ.ที่จะเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายนนี้นั้น ตนมองว่านายพิเชฐเป็นผู้ที่เหมาะสม เนื่องจากในด้านการศึกษาเป็นผู้ที่จบมาจากมรภ.บุรีรัมย์ ในโครงการคุรุทายาทซึ่งเป็นโครงการที่คัดแต่ผู้ที่มีความสามารถเข้ามาเรียน และยังจบการศึกษาทางด้านการศึกษาจากต่างประเทศและในประเทศจนถึงระดับปริญญาเอก
“อีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจคือนายพิเชฐมีประสบการณ์การทำงานเป็นครูก่อนที่จะมาทำงานบริหารสถานศึกษาในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ทั้งในมิติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) และในมิติของศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) รวมไปถึงยังมีประสบการณ์ในการทำงานเป็นผู้บริหารระดับสูงในกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ตำแหน่งรองปลัดศธ.และผู้ตรวจราชการศธ. ซึ่งการทำงานที่ผ่านมา นายพิเชฐก็ไม่เคยโดนร้องเรียนหรือพบว่ามีเรื่องที่ทำผิดมาก่อน ฉะนั้นจากประวัติทางการศึกษาและประสบการณ์ที่ผ่านมาจึงถือว่ามีความเหมาะสมในการรับตำแหน่งเลขาธิการกพฐ.”นายอดิศร กล่าว
นายอดิศร กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ตนอยากจะให้เลขาธิการกพฐ.คนใหม่เข้ามาดูแลเรื่องหลักสูตรการเรียนการสอน โดยอยากจะให้มีการให้ความสำคัญไปที่การเรียนการสอนที่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่งเดิมครูยังติดกับดักในเรื่องของหลักสูตรค่อนข้างมากที่ไปเน้นในการสอนแบบท่องจำมากจนเกินไป ฉะนั้นการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่ต้องตอบโจทย์กระบวนการในการใช้ชีวิตของคนในยุคปัจจุบันให้ได้ อีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญคือเรื่องโครงสร้างของโรงเรียนที่ปัจจุบันโรงเรียนขนาดเล็กถือเป็นปัญหาอย่างมาก อะไรก็ตามที่จะช่วยส่งเสริมให้โรงเรียนเหล่านี้อยู่ได้ด้วยตัวเองได้ก็ควรจะส่งเสริม แต่ถ้าอยู่ไม่ได้ตามบริบทของแต่ละพื้นที่ก็ควรจะมีการควบรวม ซึ่งต้องใช้ความกล้าในการตัดสินใจและเสนอเรื่องนี้ต่อรัฐมนตรีว่าการศธ.เพื่อให้เกิดการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
“ผมอยากให้นายพิเชฐมีความเป็นตัวของตัวเองในการบริหารจัดการองค์กรเพราะสพฐ.ถือเป็นหน่วยงานที่มีโครงสร้างขนาดใหญ่ งบประมาณมาก ฉะนั้นจะทำอย่างไรเพื่อหลุดพ้นกรอบความคิดหรือวิธีปฏิบัติเดิมๆที่ทางภาคเอกชนอาจจะเข้ามาแทรกแซง โดยเฉพาะผู้มีอิทธิพล ซึ่งจะต้องมีธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการหน่วยงานให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและแสดงออกมาให้ทุกคนได้รับรู้” นายอดิศร กล่าว