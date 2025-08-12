หนุน’พิเชฐ’นั่งเลขากพฐ.คนใหม่ ชี้ความรู้เหมาะสม-ชงสานต่อนโยบาย จี้ลดภาระ-แก้หนี้ครู-เร่งเช่าซื้ออุปกรณ์
นายณรินทร์ ชำนาญดู นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) เปิดเผยว่า ตามที่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติแต่งตั้งให้นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี เป็นเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) แทนว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการ กพฐ. ที่เกษียณอายุราชการในเดือนกันยายนนี้นั้น ส่วนตัวคิดว่านายพิเชฐเป็นผู้ที่เหมาะสมเนื่องจากเคยผ่านการทำงานในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มาก่อน และยังเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ
นายณรินทร์กล่าวต่อว่า ตนอยากให้นายพิเชฐเข้ามาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบการศึกษาดังนี้ คืนครูสู่ห้องเรียน ซึ่งต้องทำให้ครูได้รับการลดภาระอย่างแท้จริง นำเรื่องของการประกวดผลงานออกไปจากระบบการศึกษา โดยอยากให้สานต่อนโยบายเดิมของ สพฐ.ที่มีการยกเลิกการรายงาน การประเมินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา จำนวน 52 โครงการ, ต้องปรับอัตรา ครูอัตราจ้างหรือพนักงานราชการที่มีอยู่แล้วหลายหมื่นอัตราให้กลายมาเป็นครูการเงิน พัสดุ เพื่อลดภาระของครูผู้สอน, อยากให้มีการประสานงานกับคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เพื่อแก้กฏหมายให้ครูที่ถูกฟ้องล้มละลายยังปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้, การตั้งสหกรณ์กลาง หรือหาต้นทุนดอกเบี้ยต่ำมาช่วยแก้ไขปัญหาหนี้ครู และทำให้สถานศึกษาเป็นสถานที่ปลอดภัยสำหรับเด็กทุกคน
“อีกนโยบายที่อยากให้เร่งดำเนินการ คือการจัดซื้อจัดจ้างหาผู้เช่าอุปกรณ์ของโครงการเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา หรือ Anywhere Anytime ที่มีการมอบอำนาจให้เขตพื้นที่ฯเป็นผู้จัดซื้อจัดจ้างด้วยตนเอง ซึ่งผมรับทราบมาว่าหลายเขตพื้นที่ฯมีความกังวลในการดำเนินการดังกล่าวเนื่องจากกลัวว่าจะไปทำผิดระเบียบ จึงอยากให้นายพิเชฐเข้ามาทำโครงการนี้ให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ขณะเดียวกันอยากให้สานต่อโครงการ 1 โรงเรียน 3 ระบบ เพราะเป็นนโยบายที่ช่วยโรงเรียนขนาดเล็กได้อย่างแท้จริง แนวคิดนี้เป็นการแบ่งทรัพยากรของโรงเรียนขนาดใหญ่ให้กับโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ แต่ในยุคของว่าที่ร้อยตรีธนุ นโยบายนี้อาจจะยังไม่มีความก้าวหน้าเท่าที่ควร ฉะนั้น อยากฝากให้นายพิเชฐเข้ามาทำนโยบายนี้ให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม” นายณรินทร์กล่าว