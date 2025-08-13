ร.ร.ชายแดนไทย-กัมพูชา ส่วนใหญ่เปิดแล้ว เหลือเพียง 15 แห่งรอยืนยันความปลอดภัย
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์ปะทะบริเวณพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งส่งผลให้โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่อยู่บริเวณพื้นที่เสียง ต้องสั่งปิดเรียนจำนวน 751 โรงเรียนนั้น ขณะนี้ส่วนใหญ่ได้กลับมาเปิดเรียนแล้ว จำนวน 736 โรงเรียน เหลือเพียง 15 โรงเรียน ในพื้นที่ชายแดนที่ยังไม่สามารถเปิดเรียนได้ เนื่องจากฝ่ายความมั่นคง พิจารณาแล้วว่าสถานการณ์ยังไม่ปลอดภัย จึงไม่สามารถกลับมาเปิดเรียนได้ในเวลานี้ ทั้งนี้ สพฐ. อยู่ในช่วงของการหารือว่าจะใช้วิธีการสอนแบบใดเพื่อมาทดแทนช่วงเวลาที่ผู้เรียนเสีย รวมถึงหารือวิธีการเรียนการสอนชดเชยให้กับนักเรียนของโรงเรียนทั้ง 15 แห่งที่ยังปิดอยู่ในขณะนี้
“เบื้องต้น จะพิจารณาใช้การเรียนการสอนในรูปแบบเดียวกับสถานการณ์โควิด-19 คือ การเรียนการสอนออนไลน์ 5 รูปแบบ ประกอบด้วย 1.onsite ดำเนินการได้ในกรณีที่โรงเรียนอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย 2.onair เรียนผ่านระบบดีแอลทีวี 3.online เรียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 4.ondemand เรียนผ่านระบบแอพพลิเคชั้น และ5.onhand เรียนผ่านที่บ้านจากใบงานหรือแบบฝึกหัดที่โรงเรียนแจกให้ ซึ่งเรื่องนี้ทาง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงห่วงใย และล่าสุด พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ได้เชิญสพฐ.เข้าไปพูดคุยเพื่อหาทางออกร่วมกัน”ว่าที่ร้อยตรีธนุ กล่าว
ว่าที่ร้อยตรีธนุ กล่าวต่อว่า สำหรับโรงเรียนที่เปิดแล้วสพฐ.ได้กำชับให้ดำเนินการตามนโยบายของ นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ให้ดูความปลอดภัยของครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เป็นสำคัญ ซึ่งในปัจจุบันถึงแม้สถานการณ์จะคลี่คลายลงไปบ้างแต่ทุกโรงเรียนต้องประสานงานกับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ก่อน ถ้าได้รับการยืนยันว่ามีความปลอดภัยแล้วก็สามารถเปิดโรงเรียนได้ตามปกติ ขณะเดียวกันหากยังไม่ได้รับการยืนยันว่าปลอดภัย ก็ให้ปิดเรียนไปก่อน จนกว่าจะได้รับการยืนยันความปลอดภัยอีกครั้ง