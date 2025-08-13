สช.เผยคืบหน้า ม.5 ทำร้ายครู ผู้ปกครองเตรียมพบตร. – รอผลสอบสวนก่อนดำเนินการต่อ
จากกรณีมีนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่ง ในจังหวัดอุทัยธานี ทำร้ายร่างกายครูผู้สอนในห้องเรียน เนื่องจากไม่พอใจคะแนนสอบ โดยนักเรียนชายรายดังกล่าวถูกลงโทษพักการเรียน และได้มาทำเรื่องลาออกจากโรงเรียนในเวลาต่อมา ขณะที่ครูสาวได้เข้าให้ปากคำต่อพนักงานสอบสวน สภ.หนองฉาง เรียบร้อยแล้วนั้น
นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ผู้ปกครองของนักเรียนคนดังกล่าวมีการนัดหมายเพื่อเข้าพบกับพนักงานสืบสวน แต่ยังไม่มีการยืนยันที่แน่ชัดเกี่ยวกับวันและเวลาที่จะเข้าพบว่าจะเป็นในช่วงไหน ในส่วนของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) อุทัยธานีเองก็กำลังรอความคืบหน้าและผลการดำเนินการจากเจ้าหน้าที่ตำรวจในขั้นตอนการสืบสวนสอบสวน ขณะเดียวกัน ทางโรงเรียนที่เกิดเหตุก็ได้มีการประสานงานเชิญผู้ปกครองของนักเรียนเข้ามาพูดคุยเพื่อทำความเข้าใจและหารือเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงครบถ้วนก่อนดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไป