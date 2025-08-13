‘อว.แฟร์’ เปิดเวทีเจรจาธุรกิจเทคโนโลยีระดับชาติ Thailand Tech Show 2025

‘อว.แฟร์’ เปิดเวทีเจรจาธุรกิจเทคโนโลยีระดับชาติ Thailand Tech Show 2025ดึงนักวิจัย–ผู้ประกอบการ–นักลงทุน ร่วมต่อยอดนวัตกรรมไทยสู่ตลาดโลกพร้อมบูธ TED Fund ให้คำปรึกษาเรื่องทุน และ S4i Learning Mart ศูนย์รวมเครื่องมือสร้างนวัตกรยุคใหม่ วันนี้ – 17 ส.ค.68 ศูนย์ฯ สิริกิติ์
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2568 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเวทีเจรจาธุรกิจเทคโนโลยีระดับชาติในงาน “อว.แฟร์ 2025” กับงานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับชาติ “Thailand Tech Show 2025” ตลาดกลางเทคโนโลยีที่รวบรวมผลงานวิจัยพร้อมถ่ายทอดจากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานวิจัยของรัฐ ทั่วประเทศ เพื่อเชื่อมโยงผู้ซื้อ–ผู้ขาย เสริมศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย และต่อยอดธุรกิจเทคโนโลยีสู่เชิงพาณิชย์อย่างยั่งยืน ภายในงานยังพบกับบูธ TED Fund ให้คำปรึกษาและแนะนำโอกาสด้านทุนธุรกิจ พร้อมกิจกรรม S4i Learning Mart ศูนย์รวมเครื่องมือและประสบการณ์สร้าง “นวัตกร” ยุคใหม่จากโครงการ STEAM4INNOVATOR ภายใต้แนวคิด “ช้อป เพลิน Learn Play” ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้ทั้งเรียนรู้ เลือกช้อป และพัฒนาทักษะนวัตกรรมอย่างครบวงจร อีกทั้งยังมีโซน INNOMALL แหล่งรวมสินค้านวัตกรรมกว่า 200 รายการ พร้อมโปรโมชั่นพิเศษ ทั้งในงานและบนแพลตฟอร์มออนไลน์ชั้นนำ ร่วมสัมผัสประสบการณ์แห่งการสร้างสรรค์และโอกาสทางธุรกิจได้ตั้งแต่วันนี้ – 17 สิงหาคม 2568 เวลา 09.00 – 20.00 น. ณ ฮอลล์ 1–4 ชั้น G ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
สำหรับกิจกรรมเด่น คือ การจัดแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับชาติ “Thailand Tech Show 2025” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและยกระดับศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย โดยการนำผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มมูลค่าและสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจเทคโนโลยีใหม่ที่มีศักยภาพสูง สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยรูปแบบการจัดงานเป็นตลาดกลางเทคโนโลยีที่เปิดโอกาสให้ผู้ซื้อและผู้ขายพบปะเจรจาธุรกิจ พร้อมทั้งนำเสนอผลงานวิจัยที่พร้อมถ่ายทอดจากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานวิจัยของรัฐทั่วประเทศ เพื่อให้นักลงทุนและผู้ประกอบการสามารถเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ได้อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิผล
ในงานนี้ ผู้เข้าร่วมจะได้รับโอกาสเจรจาจับคู่ธุรกิจกับเจ้าของเทคโนโลยี พร้อมกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ National IP MARKETPLACE ซึ่งรวบรวมผลงานนวัตกรรมกว่า 340 ผลงานจาก 31 หน่วยงานภายใต้กระทรวง อว. และสถาบันวิจัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความยั่งยืนทางสังคมผ่านโครงการ S & T Implementation for Sustainable Thailand พร้อมแพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมือง Traffy Fondue และเกมบอร์ดยักษ์ “Bangkok Road” เพื่อสร้างประสบการณ์เรียนรู้และความสนุกสนาน
กิจกรรมสำคัญอื่น ๆ ได้แก่ การบรรยายพิเศษหัวข้อ 10 Technologies to Watch โดย ศ.ดร. ชูกิจ ลิมปิ-จำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พิธีมอบกิตติกรรมประกาศความสำเร็จในการถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมถึงการนำเสนอผลงานเด่นในการ Investment Pitching พร้อมเปิดโหวตคัดเลือกผลงานที่น่าลงทุนที่สุดและผลงานที่นำเสนอได้ดีที่สุด โดยผลงานเด่น 10 ชิ้นในปีนี้ ได้แก่ นวัตกรรมแคลเซียมจากก้างปลา, Pure Air Better Quality of Life, ชุดตรวจวัดโลหะและสารเคมีในน้ำภาคสนาม (CHEM Sense), เครื่องพิมพ์อาหารสามมิติหลายหัวฉีดพร้อมเตาอบ, ระบบตรวจสอบย้อนกลับทุเรียนข้ามพรมแดน (Durian Trace), ชุดตรวจโรคกุ้ง (AquaDiag), โซลาร์เซลล์รีไซเคิลง่าย (SolaRE), Roxizyme – Microbial antioxidant enzyme, FITKAN – เรา Young Fit และ Pathumma Connect ซึ่งล้วนเป็นนวัตกรรมที่พร้อมสร้างโอกาสทางธุรกิจและส่งเสริมการพัฒนาประเทศในหลากหลายมิติอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ
ต่อด้วยกิจกรรมจากบริเวณ Zone C: Innovator Playground ผู้ประกอบการและผู้สนใจธุรกิจนวัตกรรมจะได้พบกับบูธ TED Fund ซึ่งพร้อมให้คำปรึกษาด้านทุนธุรกิจ อัปเดตเทรนด์นวัตกรรม ค้นหาแรงบันดาลใจใหม่ และต่อยอดไอเดียสู่การเป็นธุรกิจจริง โดยปีนี้ TED Fund นำเสนอผลงานเด่นจากผู้ประกอบการที่ได้รับทุนสนับสนุนและประสบความสำเร็จทางธุรกิจ ภายใต้แนวคิด “เสริมแกร่ง สานฝัน ปั้นธุรกิจ” สะท้อนพันธกิจในการสร้างโอกาสให้กับนักศึกษาและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ผ่านการสนับสนุนเงินทุน องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนการเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตร เพื่อผลักดันสตาร์ทอัพไทยให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งพร้อมแข่งขันทั้งในประเทศและระดับนานาชาติอย่างยั่งยืน
อีกหนึ่งความน่าสนใจที่ไม่ควรพลาดใน Zone C โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) คือการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ของ “S4i Learning Mart” ศูนย์รวมเครื่องมือและประสบการณ์เพื่อการสร้าง “นวัตกร” ยุคใหม่ ภายใต้โครงการ STEAM4INNOVATOR ที่พร้อมพลิกโฉมมุมมองการเรียนรู้ด้วยแนวคิด “ช้อป เพลิน Learn Play” เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ที่ผสานความสนุกกับการเรียนรู้อย่างเต็มรูปแบบ ผู้เข้าร่วมจะได้ไขความหมายที่แท้จริงของการเป็นนวัตกร สัมผัสเครื่องมือและกิจกรรมที่ช่วยปลดล็อกศักยภาพเชิงนวัตกรรม พร้อมเสริมองค์ความรู้ด้าน STEAM แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญ และรับเทคนิคการประยุกต์ใช้จริง เพื่อจุดประกายและต่อยอดความคิดสร้างสรรค์สู่การเป็นนวัตกรที่พร้อมแข่งขันในยุคอนาคตอย่างแท้จริง อีกทั้งยังมี INNOMALL แหล่งรวมสินค้านวัตกรรมครบวงจรกว่า 200 รายการ พร้อมโปรโมชั่นพิเศษภายในงาน รวมทั้งช่องทางช้อปปิ้งออนไลน์ผ่าน 5 แพลตฟอร์มชั้นนำ ได้แก่ SHOPEE, LAZADA, LINE, TIKTOK และ THAILANDPOSTMART
ตลอดทั้งวันยังอัดแน่นไปด้วยกิจกรรมมากมาย อาทิ Dragonfly: From Space to Smart Farm เปิดมุมมองเทคโนโลยีจากอวกาศสู่การเกษตรอัจฉริยะ, Workshop การ Live ขายสินค้า และ BUSWORK: แพลตฟอร์ม Community จากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, การประกวด EGAT YOUNG INFLUENCER 2568, เวทีสร้างทักษะการพูด “พูดเด่นให้เป็นดาว”, พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและเปิดตัว ศูนย์ความเชี่ยวชาญด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI Excellence Center), รวมถึงกิจกรรมสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม “เวสท์ ว้าย ไป ว้าว! (Waste Waii to Wow!)” ที่ชวนเปลี่ยนขยะในบ้านให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ไอเดียสุดเก๋ ก่อนปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินวงอินดี้ป็อปส่งตรงจากเชียงใหม่ “PURPEECH” ที่มามอบความสุขผ่านน้ำเสียงอบอุ่นและการแสดงสุดเป็นกันเอง เติมเต็มบรรยากาศงานให้น่าประทับใจ
ที่สำคัญ วันที่ 14 สิงหาคม 2568 เตรียมสัมผัสประสบการณ์พิเศษใน Cloud Pavilion ร่วมออกแบบอนาคตประเทศไทยผ่านการชมภาพยนตร์ 7 มิติใหม่ ที่ถ่ายทอดวิสัยทัศน์หลากหลายด้าน พร้อมสิทธิ์โหวตให้ภาพยนตร์ที่คุณชื่นชอบ เพื่อร่วมกำหนดทิศทางอนาคตของชาติไปด้วยกันอย่างแท้จริง ต่อด้วยการเปิดโลก “ขุมทรัพย์องค์ความรู้” จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) พบกับผลงานวิจัยและนวัตกรรมชั้นนำจาก Hub of Talents และ Hub of Knowledge ภายใต้แนวคิด “Hub of Talents & Knowledge for the Future” ครอบคลุม 5 ด้านสำคัญที่เป็นพลังขับเคลื่อนการสร้างนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ และอีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญ คือ
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวง อว. (สป.อว.) และการมอบรางวัลTED Fellow Awards ตอกย้ำบทบาทกระทรวง อว. ในการขับเคลื่อนนวัตกรรมระดับประเทศ โดยเฉพาะ กองทุน TED Fund ที่สนับสนุนผู้ประกอบการเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ทั้งนิสิต นักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ และสตาร์ทอัพ ให้เข้าถึงแหล่งทุนและต่อยอดผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ได้จริง พร้อมปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตจาก 4EVE เกิร์ลกรุ๊ปสุดฮอตที่พร้อมขนเพลงดังและโชว์พลังการแสดงอันสดใส มาเติมเต็มความสนุก ความฟิน และพลังบวกให้ผู้ร่วมงานกลับบ้านด้วยรอยยิ้มและความประทับใจแบบเต็มร้อย
สำหรับผู้ประกอบการ นักลงทุน และผู้ที่กำลังมองหาโอกาสในการขยายธุรกิจและแหล่งทุน ห้ามพลาด! งาน “อว.แฟร์ 2025” และ งาน “NST Fair 2025” เปิดให้เข้างานวันนี้ – 16 สิงหาคม 2568 เวลา 09.00 – 20.00 น. และวันที่ 17 สิงหาคม 2568 เปิดให้เข้างาน เวลา 09.00 – 18.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยงาน อว.แฟร์ 2025 จัดขึ้นที่ฮอลล์ 1-4 ชั้น G และงาน NST Fair 2025 จัดขึ้นที่ฮอลล์ 5-6 ชั้น LG ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.mhesifair.com และเฟซบุ๊ก www.facebook.com/MHESIThailand