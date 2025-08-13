‘สถาบันอาทิตย์ อุไรรัตน์’ เดินหน้ายกระดับการศึกษาเปิดตัวโรงเรียนSBS พัฒนาวิชาการ

ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต และประธานเกียรติคุณสถาบันอาทิตย์ อุไรรัตน์ เปิดเผยว่า สถาบันอาทิตย์ อุไรรัตน์ เดินหน้าสู่การเป็นผู้นำการยกระดับการศึกษานานาชาติแก่เด็กไทย พร้อมเปิดตัวโรงเรียนนานาชาติแห่งใหม่ SBS International School Bangkok ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วก้าวหน้าในทุกมิติของโลกปัจจุบันทำให้เด็กไทยทุกคนจำเป็นต้องมีทักษะของการเป็นปรับตัวและสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต ดังนั้น ระบบการศึกษาในปัจจุบันจึงต้องวางรากฐานด้านวิชาการให้มั่นคงพร้อมกับการปูพื้นทักษะที่สำคัญต่างๆ ทั้งด้านภาษา นวัตกรรมศิลปะกีฬาอีกทั้งเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนรู้ที่หลากหลายในทุกๆ ด้าน ถึงเวลาแล้วที่โรงเรียนทุกโรงเรียนมีการปฏิรูปตัวเองเพื่อเตรียมเด็กให้ก้าวทันโลกและเพิ่มศักยภาในการแข่งขันกับผู้อื่นได้
“สถาบันอาทิตย์ อุไรรัตน์ ได้ก่อตั้งขึ้น เพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนนานาชาติในเครือให้เป็นโรงเรียนนานาชาติต้นแบบของประเทศและทำให้นักเรียนสามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพได้ เราจึงออกแบบการเรียนการสอนให้มุ่งสู่ Holistic Learning – การเรียนรู้แบบองค์รวม ที่หล่อหลอมทั้งปัญญา จิตใจ อารมณ์ และทักษะชีวิต ให้เด็กทุกคนเติบโตอย่างสมดุล ผลิตผู้นำที่มีความสามารถ จริยธรรม และเป็นคนดีของประเทศต่อไป”
ศ.ดร. นายแพทย์พรชัย มาตังคสมบัติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต และประธานกรรมการกรรมการคณะกรรมการสถาบันอาทิตย์ อุไรรัตน์ กล่าวว่า สถาบันอาทิตย์ อุไรรัตน์ มีความมุ่งมั่นและวิสัยทัศน์อันชัดเจนในการยกระดับการศึกษาสู่มาตรฐานระดับสากล ด้วย ประสบการณ์กว่า 30 ปีและความเชี่ยวชาญในการบริหารโรงเรียนนานาชาติ ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา ผ่านโรงเรียน โรงเรียนนานาชาติ บริติช ภูเก็ต, โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, โรงเรียน SBS International School เชียงใหม่ สถาบันอาทิตย์ อุไรรัตน์ ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความสามารถในการสร้างสรรค์ระบบการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง สนับสนุนศักยภาพเชิงวิชาการควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม การพัฒนาทักษะการด้านต่างๆทำให้นักเรียนพร้อมสำหรับการเป็นพลเมืองโลกที่มีความรับผิดชอบ มีวิสัยทัศน์ และมีคุณภาพ SBS International School Bangkok จึงเปรียบเสมือนหมุดหมายใหม่ของคุณภาพการศึกษาที่พร้อมตอบโจทย์สังคมยุคใหม่อย่างแท้จริง โดยเฉพาะในบริบทของโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในศตวรรษที่ 21 และโลกอนาคต
ดร.อภิรมณ อุไรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสถาบันอาทิตย์ อุไรรัตน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า SBS International Bangkok มีความตั้งใจที่จะทำให้โรงเรียนทุกโรงเรียนภายใต้สถาบันอาทิตย์ อุไรรัตน์เป็นโรงเรียนที่เหมาะสมสำหรับเด็กไทยด้วยหลักสูตรการสอนที่เตรียมนักเรียนสำหรับอนาคตและค่าธรรมเนียมการศึกษาอยู่ในระดับที่เข้าถึงได้ หลักสูตรการสอนของ Cambridge International Curriculum ที่เพิ่มความเข้มข้นในด้านภาษาต่างๆ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์การแพทย์ ศิลปะและกีฬาทำให้นักเรียนที่จบจากโรงเรียนในเครือของสถาบันสามารถเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในและต่างประเทศทั่วโลก โดยโรงเรียนเตรียมเปิดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2568 ในวันที่ 18 สิงหาคม 2568
นอกจากนี้ สถาบันอาทิตย์ อุไรรัตน์ พร้อมให้โอกาสนักเรียนที่มีผลการเรียนดี หรือมีทักษะความสามารถพิเศษต่างๆ เข้าพิจารณารับทุนการศึกษาของสถาบันฯ โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรงเรียนได้ที่https://sbsbangkok.ac.th/ โรงเรียนนานาชาติ SBS Bangkok เปิดรับสมัครนักเรียนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษา