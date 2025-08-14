รองนายกฯ มอบเหรียญลูกเสือสดุดี-ยั่งยืน เชิดชูเกียรติ 436 ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกิจการลูกเสือ
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 ประจำปี 2565 และเหรียญลูกเสือยั่งยืน ประจำปี 2566 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์โดยมีนายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาลูกเสือไทย คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ผู้บริหารของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ บุคลากรทางการลูกเสือ และผู้มีอุปการคุณต่อกิจการลูกเสือ และผู้เข้ารับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 และเหรียญลูกเสือยั่งยืน เข้าร่วม
นายประเสริฐ กล่าวว่า กิจการลูกเสือเป็นกระบวนการสำคัญ ในการพัฒนาคุณภาพเยาวชน ให้รู้จักการรักษาระเบียบวินัย สร้างการรู้รักสามัคคีในหมู่คณะ มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ปลูกจิตสำนึกการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเกื้อกูลและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นคุณสมบัติพื้นฐาน เสริมสร้างให้เด็กและเยาวชน มีความเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ของประเทศในอนาคต โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า บรรดาผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี และเหรียญลูกเสือยั่งยืนในวันนี้จะได้ธำรงรักษาคุณความดี ที่ปฏิบัติมา และรวมพลังทุ่มเทการปฏิบัติภารกิจลูกเสือ ให้สัมฤทธิ์ผลสำเร็จดังเจตนารมณ์ตามคำปฏิญาณที่ให้ไว้ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนลูกเสือรุ่นหลัง และเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศไทยแบบยั่งยืน นอกจากท่านจะได้อุทิศตนโดยปฏิบัติภารกิจของลูกเสือให้เกิดผลสำเร็จอย่างดียิ่ง จนเป็นที่ประจักษ์ และได้รับการยกย่องสรรเสริญแล้ว การได้รับเหรียญลูกเสือ สดุดีและเหรียญลูกเสือยั่งยืนพระราชทาน ในวันนี้จึงเป็นการประกาศคุณความดี และเป็นเกียรติประวัติสำหรับตนเองและวงศ์ตระกูลสืบไป
ด้าน นายเทวัญ กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี 2565 ชั้นที่ 2 จำนวน 104 ราย และชั้นที่ 3 จำนวน 138 ราย และโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน ประจำปี 2566 จำนวน 194 ราย
“ขอขอบคุณรองนายกรัฐมนตรี ที่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีรับเหรียญลูกเสือสดุดีพระราชทาน ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 ประจำปี 2565 และเหรียญลูกเสือยั่งยืน ประจำปี 2566 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”นายเทวัญ กล่าว
นายเทวัญ กล่าวต่อว่า ตนได้พูดคุยกับคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติว่าจะต้องมีการส่งเสริมเพิ่มจำนวนลูกเสือจากเดิมที่มีอยู่ประมาณ 2 ล้านคน ให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น เพื่อส่งเสริมการทำความดี และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งถือเป็นเรื่องที่สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ (สลช.) และชาวลูกเสือให้ความสำคัญมาก นอกจากนี้ สลช.ยังมีกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์มากมาย ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาก็มีการรวมพลังบริจาคโลหิตเพื่อช่วยสนับสนุนโลหิตสำรองให้กับโรงพยาบาลในชายแดนไทย-กัมพูชา การจัดค่ายลูกเสือเป็นศูนย์อพยพ ล่าสุดตนยังมอบนโยบายให้ ดร.วรัท พฤกษาทวีกุล รองปลัด ศธ. ทำหน้าที่เลขาธิการ สลช. จัดลูกเสือจิตอาสาเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในการปรับปรุง ซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายในช่วงที่มีการสู้รบที่ผ่านมาด้วย
“ในฐานะที่ผมได้กำกับดูแลสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จะให้ทาง สสวท.ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ให้กับลูกเสือด้วย ส่วนเรื่องงบประมาณผมได้ขอให้ สลช.จัดงบฯสนับสนุนการปรับปรุงค่ายลูกเสือที่ชำรุดทรุดโทรมให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติอีกครั้ง” นายเทวัญ กล่าว.