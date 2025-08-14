มติเอกฉันท์ โรงเรียนให้นักเรียนชาย ม.5 ลาออก เหตุทำร้ายครูสาว กลางห้องเรียน
จากกรณี นักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่ง ใน จ.อุทัยธานี ทำร้ายร่างกาย ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ในห้องเรียน เนื่องจากไม่พอใจคะแนนสอบที่ได้ 18 คะแนน เต็ม 20 คะแนน โดยนักเรียนชายรายดังกล่าวถูกลงโทษพักการเรียน และได้มาทำเรื่องลาออกจากโรงเรียนในเวลาต่อมา ขณะที่ครูสาวได้เข้าให้ปากคำต่อพนักงานสอบสวน สภ.หนองฉาง เรียบร้อยแล้วนั้น
ล่าสุดช่วงดึกวันที่ 14 สิงหาคม โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา จ.อุทัยธานี ซึ่งเป็นต้นสังกัดของนักเรียนผู้ก่อเหตุ ออกประกาศ ระบุว่า วันที่ 14 สิงหาคม 2568 จากการประชุมโดยคณะกรรมการบริหารและที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารโรงเรียน เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ทำร้ายร่างกายครูผู้สอน เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2568 เพื่อพิจารณาหาข้อสรุปจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
โดยคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารโรงเรียน มติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์ ให้นักเรียนลาออกจากโรงเรียน