‘คุรุสภา’ ชวนสมัครด่วน! ประชุม KSP Webinar 2025 ผ่านออนไลน์

ลงทะเบียนด่วน การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2568 จัดแบบออนไลน์ 2 เฟส ภายใต้หัวข้อ “AI กับการศึกษา:ความท้าทายและโอกาส” ถอดองค์ความรู้ผ่านผู้ปฏิบัติจริง ร่วมเสวนาฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัด เริ่ม EP แรก 18 ส.ค.นี้
ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา นักการศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์นิสิต/นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วประเทศ ร่วมการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2568 (KSP Webinar 2025) ภายใต้หัวข้อ “AI กับการศึกษา:ความท้าทายและโอกาส” ซึ่งเป็นเวทีทางวิชาการระดับประเทศที่ให้องค์ความรู้ที่ทันสมัยเป็นปัจจุบัน และเพื่อให้เกิดโอกาสสำหรับการเข้าถึงการพัฒนาตนเองของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ตรงตามบริบท สอดคล้องกับความสนใจ การประชุมทางวิชาการของคุรุสภาปีนี้ จึงจัดประชุมแบบออนไลน์
ในรูปแบบ Webinar (Web – Based – Seminar) โดยแบ่งกิจกรรมเป็น 2 เฟส ซึ่งกิจกรรมเฟสแรก (Pre Webinar) เป็นการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้เพื่อพัฒนาความลุ่มลึกทางวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม – 12 กันยายน 2568 จำนวน 12 EP รับจำนวนจำกัด EP ละ 3,000 คน เปิดให้ลงทะเบียน EP.1- EP.3 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่าเต็มจำนวนของแต่ละ EP ผ่านทาง https://khuruplatform.ksp.or.th/_/course/1 ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ผู้เข้าร่วมกิจรรมจะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์ตามเงื่อนไขที่คุรุสภากำหนด และนับเป็นกิจกรรมการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพเพื่อการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้
“เฟสแรก เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นภายใต้ โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและบริหารจัดการองค์ความรู้เพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยเป็นการเสวนาในประเด็นถอดองค์ความรู้ผ่านผู้ปฏิบัติ จำนวน 12 หัวข้อ ดังนี้ 1.การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โดยใช้รูปแบบ Akita Action Model ที่ส่งเสริมการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 2.การจัดการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน และวิธีการแบบเปิด ร่วมกับแนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับชีวิตจริง 3.การพัฒนาเด็กปฐมวัยเจนอัลฟ่าในโลกยุค BANI ด้วย Smart Baankunmae Model 4.อ่านเขียนเรียนรู้ภาษาด้วยกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก 5.การพัฒนาโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศด้วยดิจิทัลเทคโนโลยีและระบบการประกันคุณภาพ 6.กระบวนการแก้ปัญหาพฤติกรรมผู้เรียนด้วยนวัตกรรม 7 คลินิกให้คำปรึกษาร่วมกับสหวิชาชีพ 7.รูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐานร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 8.การใช้กลยุทธ์นิเทศ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อพัฒนาอาชีวศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 9.การสอนโดยใช้หลัก Project base learning โครงงานประเภททดลอง(Experimental Research Project) 10.แชร์ ใช้ ไลค์ เลิฟ (The item bank and analysis on cloud computing) 11.การพัฒนาเทคนิคการสอน SIX WRITING STEPS เพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 วิชาภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และ 12.การพัฒนาเครื่องคัดแยกเมล็ดข้าวสารสำหรับแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวเกษตรไทยวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหนองกุง ซึ่งทั้งหมดนี้จะเผยแพร่ทุกวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ เริ่มหัวข้อแรกในวันที่ 18 สิงหาคม 2568”
เลขาธิการคุรุสภา กล่าวต่อไปว่า สำหรับเฟสสอง (KSP Webinar) จัดขึ้นภายใต้งานส่งเสริมการพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพิ่มพูนกระบวนทัศน์เพื่อการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ กำหนดจัดระหว่างวันที่ 13 – 14 กันยายน 2568 ในรูปแบบออนไลน์ เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพิ่มพูนกระบวนทัศน์เพื่อการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประกอบด้วยพิธีเปิดการประชุม การปาฐกถาพิเศษ การเสวนา โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการศึกษา จำนวนไม่น้อยกว่า 8 หัวข้อ คุรุสภาหวังว่าผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จะใช้เวทีนี้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ นำผลงานวิจัย ผลงานนวัตกรรมของสถานศึกษา และประสบการณ์ที่เป็นแบบอย่างไปปรับประยุกต์ใช้ หรือ ต่อยอดเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คุณภาพการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ อีกทั้งยังถือเป็นเวทีทางวิชาการของคุรุสภาที่จะร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิด แนวปฏิบัติ หรือองค์ความรู้ทางวิชาการ และยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น ผู้ที่สนใจสามารถรับชมถ่ายทอดสดผ่านทาง Fanpage Facebook คุรุสภา และติดตามข่าวสารและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th