ชง ‘นฤมล’ ยกฐานะก.ค.ศ.เป็นนิติบุคคล มีอำนาจบริหารเต็ม ยก ‘สกร.’ ต้นแบบ
นายธนู ขวัญเดช เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ตนได้หารือ กับนางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) เสนอขอยกฐานะ สำนักงานก.ค.ศ. เป็นนิติบุคคล เช่นเดียวกับ กรมส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.) เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการศธ. ก็รับทราบและขอให้ไปดำเนินการตามขั้นตอน ทั้งนี้ปัจจุบันสำนักงานก.ค.ศ. เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับของสำนักงานปลัดศธ. ส่งผลให้ไม่มีอำนาจเต็มในการบริหารงาน เรื่องต่าง ๆ ยังต้องอิงอยู่กับสำนักงานปลัดศธ. ส่งผลให้การบริหารงานบางอย่างมีข้อจำกัดทางกฎหมาย
“ที่ผ่านมา สำนักงานก.ค.ศ. เคยมีข้อเสนอยกฐานะเป็นนิติบุคคล แต่ก็มีความเห็นว่า ควรรอกฎหมายแม่ คือ ร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ… ฉบับใหม่ ประกาศใช้เรียบร้อยก่อน แล้วค่อยไปกำหนดไว้ในกฎหมายลูก ซึ่งอาจต้องใช้เวลานาน เพราะยังมีข้อคิดเห็นที่แตกต่างในหลายประเด็น ดังนั้น ถ้าสามารถดำเนินแนวทางเดียวกับ สกร. คือยกร่างกฎหมายใหม่ เพื่อยกฐานะเป็นนิติบุคคลได้ก่อน ก็จะส่งผลดีต่อการบริหารงาน โดยเฉพาะการบริหารอัตรากำลัง ภายในสำนักงานฯ ที่จะสามารถเลื่อนไหลได้ตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ บุคลากรเกิดขวัญกำลังใจ เพราะมองเห็นโอกาสก้าวหน้าในเส้นทางการทำงานของตัวเอง “นายธนู กล่าว
นายธนู กล่าวต่อว่า สำหรับข้อจำกัดในเรื่องของการเป็นนิติบุคคลมีตั้งแต่ปี 2546 ในช่วงที่มีการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และเมื่อเกิดพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ.2546 ขึ้น ส่งผลให้ สำนักงานก.ค.ศ. เปลี่ยนฐานะ จากนิติบุคคล มาเป็นหน่วยงานภายใต้สำนักงานปลัดศธ. จากนั้นก็มีความพยายามปรับฐานะกลับไปเป็นนิติบุคคล โดยมีการยกร่างกฎหมายไว้แล้ว และเท่าที่ดูหากมีความพร้อมก็สามารถนำมาปรับใช้ได้ทันที ซึ่งในทางนโยบาย ตนได้มีการเสนอแนวทางดังกล่าวกับรัฐมนตรีว่าการศธ. รวมถึงได้หารือกับนายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดศธ. เรียบร้อยแล้ว
“ที่ผ่านมาทุกคนเห็นด้วย ว่า สำนักงานก.ค.ศ. ควรมีฐานะเป็นนิติบุคคล แต่ไปผูกติดว่าควรรอให้ร่างพ.ร.บ.การศึกษาฯ ฉบับใหม่มีผลบังคับใช้เรียบร้อยก่อน ค่อยออกเป็นกฎหมายลูกตามมา ซึ่งอาจต้องใช้เวลา ดังนั้น สำนักงานก.ค.ศ.จึงอยากขอโอกาส จัดทำกฎหมาย เพื่อเปลี่ยนฐานะเป็นนิติบุคคลก่อน โดยไม่ต้องรอร่างพ.ร.บ.การศึกษาฯ “นายธนู กล่าว