|ที่มา
|คอลัมน์ : ชุมทางครู
|ผู้เขียน
|ดอกมะเขือ
ชุมทางครู มีข่าวสารดี ๆ จากแวดวงการศึกษา มาบอกต่อ….
๐ ม.เกษตรฯ ขอเชิญผู้สนใจแสดงความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างนวัตกรรมที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและมีส่วนร่วมในการปลูกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม กับโครงการ Thailand Green Design Award 2026 การประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2569 ชิงเงินรางวัล และโล่เกียรติยศ สมัครวันนี้ – 31 ต.ค.ดูรายละเอียดและกรอกใบสมัครได้ที่ https://www.tgda.in.th/registration/ โทร. 02-942-8600-3 หรือ 082-121-9967…
๐ นิด้า มอบทุน เรียนฟรี‼ให้กับ ทายาท คู่สมรส ของทหารและตำรวจตระเวนชายแดนที่เสียชีวิตและทหาร ตำรวจตระเวนชายแดนที่ทุพพลภาพทางร่างกาย จากการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยชายแดน ไทย-กัมพูชา สอบถามโทร. 0 2727 3375-76 หรือLine Official : @nidaadmission…๐*ทุนชีฟนิ่ง* เปิดรับสมัครเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทที่สหราชอาณาจักร ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 7 ต.ค. สนใจสามารถสมัครได้ที่ chevening.org/apply ดูรายละเอียดคำแนะนำที่ chevening.org/guidance…
๐ Sahapat Admission ปูพรมติวเข้มทั่วไทย จัดโดยบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) หรือ SPC ร่วมกับผลิตภัณฑ์ มาม่า บิสชิน มองต์เฟลอ ริชเชส และมูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา เดินหน้ามอบโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม จัดกิจกรรมติวระดับภูมิภาค “Sahapat Admission On the Road2025” ตลอดเดือนส.ค. และจะจัดกิจกรรมติวสด 5 วันติดต่อกัน ตั้งแต่วันที่ 29 ก.ย.- 3 ต.ค. สมัครได้ที่ www.sahapatadmission.com Facebook : Sahapat admission…