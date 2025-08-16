สตรีสิริเกศ เฮ 2 นักเรียน ชนะเลิศถ้วยพระราชทาน เยาวชนต้นแบบ มารยาทไทย-มารยาทในสังคม

ศรีสะเกษ – ‘รร.สตรีสิริเกศ’ เฮ 2 นักเรียน ชนะเลิศถ้วยพระราชทาน ประกวดเยาวชนต้นแบบ มารยาทไทย-มารยาทในสังคม
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดการประกวดเยาวชนต้นแบบด้านมารยาทไทย และมารยาทในสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม 2568 – 1 สิงหาคม 2568 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ที่ผ่านมานั้น
โดยผลการประกวด เยาวชนต้นแบบด้านมารยาทไทย และมารยาทในสังคม ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แก่ โรงเรียนสตรีสิริเกศ จังหวัดศรีสะเกษ มีเด็กชายปัณญ์ นิชานนท์ ชั้น ม.3/8 และเด็กหญิงรดาศา ทองสังข์ ชั้น ม.3/10 เป็นตัวแทนนักเรียนเข้าประกวด พร้อมได้เกียรติบัตรจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และเงินรางวัลจำนวน 50,000 บาท