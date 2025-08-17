โพลเผย น.ศ.อยากให้มหา’ลัยพัฒนาหลักสูตรสอดคล้องตลาดยุคใหม่ เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม “สถาบันศิโรจน์ผลพันธิน” ร่วมกับ “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เผยผลสำรวจความคิดเห็นนักศึกษา มหาวิทยาลัย 31 แห่ง (จากทั้งหมด 36 แห่ง) ที่เป็นสมาชิกที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เรื่อง “มหาวิทยาลัยในทัศนะนักศึกษา” กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 956 คน เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1-5 (สำรวจทางออนไลน์ และภาคสนาม) ระหว่างวันที่ 4-10 สิงหาคม 2568 พบว่า สิ่งที่นักศึกษาอยากให้มหาวิทยาลัยไทยพัฒนามากที่สุด คือ การพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดยุคใหม่ ร้อยละ 54.55 รองลงมาคือสนับสนุน งบประมาณจัดกิจกรรมนักศึกษา ร้อยละ 51.16 โดยนักศึกษาอยากให้มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการ เสนอความคิดเห็นและพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ร้อยละ 61.90 รองลงมาคือ นำเสนอ รูปแบบวิธีการจัดกิจกรรมนักศึกษา ร้อยละ 56.72
นางสาวพรพรรณ บัวทอง ประธานสวนดุสิตโพล ระบุว่า “การศึกษาไทยต้องปลดล็อกจากกรอบเดิม” ผลสำรวจชี้ว่านักศึกษาต้องการมีส่วนร่วมในการออกแบบการเรียน กิจกรรม เทคโนโลยี สภาพแวดล้อม พร้อมมอง ว่า AI คือโครงสร้างพื้นฐานใหม่ของการเรียนรู้ และเรียกร้องให้สื่อสารอย่างเปิดกว้างระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ในยุคที่การเมืองและสังคมขับเคลื่อนด้วยเสียงประชาชน มหาวิทยาลัยจึงควรรับฟังเสียงนักศึกษา เปิดพื้นที่ให้เกิดการมีส่วนร่วมและปรับบทบาทมหาวิทยาลัยให้ทันโลกและทันใจผู้เรียนอย่างแท้จริง
รองศาสตราจารย์ ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิจัย และนวัตกรรม มหาวิทยาลัย สวนดุสิต กล่าวว่า ผลการสำรวจ“มหาวิทยาลัย” ในทัศนะนักศึกษา สะท้อนให้เห็นว่าประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ที่ต้อง ให้ความสำคัญเป็นลำดับแรก คือ การพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานยุคใหม่ ซึ่งแสดงถึงความจำเป็นในการมีระบบติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มอาชีพและทักษะที่ตลาดต้องการอย่างต่อเนื่อง พร้อมปรับโครงสร้างหลักสูตรให้มีความยืดหยุ่น ทันสมัย และสอดคล้องกับพลวัตทางสังคม เศรษฐกิจ และ เทคโนโลยี ขณะเดียวกัน การบริหารจัดการที่เปิดโอกาสให้มีการรับฟังความคิดเห็นและสร้างความร่วมมือกับ นักศึกษาอย่างเป็นระบบ จะช่วยให้กระบวนการออกแบบนโยบายและกำหนดทิศทางการพัฒนาเป็นไปอย่าง แม่นยำ ครอบคลุมทั้งมิติด้านวิชาการ การพัฒนากิจกรรม และการบริหารจัดการ เพื่อเสริมสร้างระบบนิเวศการ เรียนรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน และนำไปสู่ความยั่งยืนของมหาวิทยาลัยในระยะยาว