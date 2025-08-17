ปรับใหม่ ทีแคส69 เปิดระบบทำพอร์ต ฟอลิโอฟรี ประกาศวันสอบสำรองกันเหตุฉุกเฉิน ยกเคสปะทะไทย-เขมร

ทปอ.แถลงทีแคส69 เปิดระบบTCASFolio จัดทำแฟ้มสะสมงานฟรี เคาะปฏิทินสมัครลงทะเบียน 28 ต.ค. กำหนดวันสอบสำรองรับมือเหตุฉุกเฉิน พร้อมประกาศขึ้นค่าสมัครปี70
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม ที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)พร้อมด้วยนายศุภชัย ปทุมนากุลปลัดอว.นายวิเลิศ ภูริวัชร อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) แถลงข่าวการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2569 หรือทีแคส 2569 ของ ทปอ. โดยน.ส.สุดาวรรณ กล่าวว่า ทปอ.ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการประสานพัฒนาระบบ TCAS: Opportunities for All ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญในการเปิดโอกาสให้เยาวชนทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม อว. ตระหนักดีว่าการเข้าถึงการศึกษาไม่ควรถูกจำกัดด้วยภาระทางการเงิน ดังนั้น ในปีการศึกษา 2569 จึงได้จัดสรรงบสนับสนุนค่าใช้จ่ายของนักเรียนผู้สมัครในระบบทีแคส ค่าสมัครสอบ TGAT/TPAT2-5 จำนวน 140 บาทต่อวิชา และสำหรับTPAT 1 หรือผู้สมัครกลุ่ม กสพท จะชำระค่าใช้จ่ายจากเดิม 800 บาท เป็นจำนวน 660 บาท และค่าสมัครคัดเลือกรอบแอดมิชชั่นรอบ 3 ซึ่งจะได้รับการสนับสนุนสูงสุด 7 อันดับ มาตรการเหล่านี้ เป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นของภาครัฐในการลงทุนเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนทุกคนอย่างเท่าเทียม และเป็นการลดความกังวลด้านค่าใช้จ่ายที่อาจเป็นการสมัครและการเรียนต่อ
“ขอชื่นชมการทำงานอย่างใกล้ชิดของทปอ. และสถาบันอุดมศึกษา82 แห่ง ที่ร่วมกันพัฒนาระบบทีแคส69 ให้ทันสมัยและตอบสนองต่อความต้องการของสังคมไทยในยุคใหม่ อว. พร้อมที่จะให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย สร้างความเสมอภาค และเปิดโอกาสให้เยาวชนทุกคนได้ก้าวสู่อนาคต”น.ส.สุดาวรรณ กล่าว
ด้านนายวิเลิศ กล่าวว่า สำหรับการคัดเลือกทีแคส69 มีความเปลี่ยนแปลงในรอบ พอร์ต ฟอลิโอเพื่อให้การคัดเลือก โปร่งใส เป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำ ด้วยหลักการสำคัญคือ การพิจารณาจะเน้นที่คุณลักษณะ ความถูกต้องของข้อมูล ที่ผู้สมัครระบุในแฟ้มสะสมผลงาน เช่น ประวัติกิจกรรม ความสามารรางวัลที่ได้รับ ไม่ให้ความสำคัญกับความสวยงามภายนอกหรือการจัดทำแฟ้มแบบหรูหรา และไม่สนับสนันสนุนการจ้างทำแฟ้มสะสมผลงาน ทั้งนี้ เกณฑ์การให้คะแนนและองค์ประกอบการพิจารณาจะถูกแจ้งให้ผู้สมัครรับทราบ ผ่านเว็บไซต์ https://www.mytcas.com/ เพื่อให้ทุกคนมีข้อมูลครบถ้วนก่อนตัดสินใจสมัคร
นายชาลี เจริญลาภนพรัตน์ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) และผู้จัดการระบบทีแคสปี69 กล่าวว่า สำหรับการสมัครทีแคสปี 69 ยังคง 4 รอบเช่นเดิม คือ รอบพอร์ต ฟอลิโอ รอบโควต้า รอบแอดมิสชั่น และรอบรับตรงทั่วไป สำหรับปี69 มีการพัฒนาระบบ TCASFolio มาตรฐานกลาง ให้ผู้สมัครใช้งานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและปัญหาความเหลื่อมล้ำ ผู้สมัครสามารถเริ่มทดลองใช้ระบบได้ตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคม 2568 เพียงกรอกข้อมูลประวัติกิจกรรม รางวัล และรูปภาพประกอบ ระบบจะสร้างแฟ้มสะสมผลงานในรูปแบบ PDF และลิงก์ URL ที่สามารถส่งให้สถาบันอุดมศึกษาที่ต้องการสมัครได้โดยตรง อย่างไรก็ตามสถาบันอุดมศึกษายัง สามารถกำหนดรูปแบบแฟ้มสะสมผลงานที่เหมือนหรือแตกต่างจาก TCASFolio ได้ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะของแต่ละสาขาวิชา แต่ยังคงอยู่บนหลักการเดียวกันคือ เน้นคุณภาพและความถูกต้องมากกว่ารูปลักษณ์ภายนอก
“ทั้งนี้ ทปอ. พร้อมรับมือเหตุการณ์ไม่คาดคิดด้วยมาตรการต่าง ๆที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประกาศมาตรการรองรับการจัดสอบทีแคส 69 เพื่อให้การสอบเป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นธรรมแก่ผู้สมัครทุกคน โดยได้กำหนด “วันสอบสำรอง” ไว้ล่วงหน้า ในช่วงวันสมัคร เนื่องจากปีนี้ เรามีสถานการณ์ไม่ปกติโดยเฉพาะชายแดนไทย-กัมพูชา จึงเตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้า และระบุไว้ในแบบแสดงความยินยอม ของการสมัครอย่างชัดเจนทปอ. ขอแจ้งให้ทราบว่า กำหนดการและวิธีปฏิบัติที่ประกาศเป็นแนวทางสำหรับสถานการณ์ปกติ หากเกิดเหตุการณ์หรือสถานการณ์ไม่คาดคิด อาจจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเพื่อให้เหมาะสมกับสถาเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ ที่ผ่านมา ทปอ. ได้เผชิญสถานการณ์หลากหลายและมีการบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ พร้อมแผนสำรองและมาตรการรองรับ จึงขอให้ทุกคน เข้าใจ และ มั่นใจ ว่า ทปอ. พร้อมดำเนินการอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย”นายชาลี กล่าว
นอกจากนี้ ที่ประชุมเห็นชอบปฏิทินกำหนดการคัดเลือกฯ และแนวทางการดำเนินงานการคัดเลือกทีแคส69 ดังนี้ เปิดลงทะเบียนใช้งานในระบบ ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2568 รับสมัคร 4 รอบ ได้แก่ รอบ 1 พอร์ต ฟอลิโอ วันรับสมัครตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ประกาศผลในระบบ 6 กุมภาพันธ์ 2569 ยืนยันสิทธิในระบบ 6-7 กุมภาพันธ์ 2569 สละสิทธิในระบบ ครั้งที่ 1 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2569 ครั้งที่ 2 พฤษภาคม 2569 ,รอบ 2 โควต้า วันรับสมัครตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ประกาศผลในระบบ 2 พฤษภาคม 2569 ยืนยันสิทธิในระบบ 2-3 พฤษภาคม 2569 สละสิทธิในระบบ 4 พฤษภาคม 2569 ,รอบ 3 แอดมิสชั่น รับสมัครในระบบ mytcas.com 6-12 พฤษภาคม 2569 ประกาศผลครั้งที่ 1 วันที่ 20 พฤษภาคม 2569 ประกาศผลครั้งที่ 2 วันที่ 26 พฤษภาคม 2569 ยืนยันสิทธิในระบบ วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2569 สละสิทธิในระบบ 27 พฤษภาคม 2569 และรอบ 4 รับตรงอิสระ รับสมัครเป็นไปตามมหาวิทยาลัยกำหนดวันที่ 28 พฤษภาคม – 14 มิถุนายน 2569 ประกาศผลในระบบ ครั้งแรกวันที่ 6 มิถุนายน 2569 ประกาศผลครั้งที่ 2 วันที่ 17 มิถุนายน 2569 ทั้งนี้ผู้สมัครแต่ละคนสามารถสละสิทธิสูงสุดได้เพียง 1 ครั้ง และต้องดำเนินการในช่วงเวลาที่เปิดให้เท่านั้น เฉพาะผู้ที่ยืนยันสิทธิรอบ 3 และไม่เคยสละสิทธิรอบที่ 1 หรือ 2 มาก่อนเท่านั้น
สำหรับการสอบวัดความรู้เชิงวิชาการ หรือ A-Level การทดสอบความถนัดทั่วไปหรือ TGAT และการทดสอบความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพหรือ TPAT ดังนี้ รับสมัครสอบ TGAT1 และวิชาเฉพาะ ของ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) วันรับสมัครสอบเป็นไปตามที่กสพท กำหนด สอบวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2569 TGAT/TPAT2-5 สมัครวันที่ 30 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2568 สอบ (ด้วยกระดาษ/คอมพิวเตอร์) วันที่ 13-15 ธันวาคม 2568 ประกาศผลสอบ (สอบระบบคอมพิวเตอร์) วันที่ 25 ธันวาคม 2568 ประกาศผลสอบ (สอบกระดาษ) วันที่ 13 มกราคม 2569
การสอบ A-Level ดังนี้ รับสมัครวันที่ วันที่ 30 มกราคม – 8 กุมภาพันธ์ 2569 สอบวันที่ 14-16 มีนาคม 2569 ประกาศเฉลยคำตอบ วันที่ 26 มีนาคม 2569 เปิดระบบรับข้อโต้แย้งเฉลยคำตอบ วันที่ 27-31 มีนาคม 2569 ประกาศผลสอบ วันที่ 20 เมษายน 2569 และขอทบทวนผลคะแนนสอบ วันที่ 21-27 เมษายน 2569
“โดยในปีนี้จัดให้มีข้อสอบทั้งแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยแบบภาษาไทย จัดสอบด้วยกระดาษ (Paper-Based Test: PBT) ส่วนภาษาอังกฤษ จัดสอบด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer-Based Test: CBT) ซึ่งเปิดทดลอง2 วิชา ได้แก่ TGAT ความถนัดทั่วไป และ TPAT3 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์)การสมัครสอบรูปแบบ CBT จะใช้ระบบ “frst come, first served” หรือรับตามลำดับการสมัครจนกว่าที่นั่งจะเต็ม การสอบ A-Level ยังคงจัดในรูปแบบกระดาษ (PBT) เช่นเดิม และผู้เข้าสอบสามารถนำข้อสอบกลับบ้านได้หลังจากสอบเสร็จ” ผู้จัดการระบบทีแคส 69 กล่าว
นายชาลี กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2570 จะมีการปรับราคาค่าสมัครสอบรายวิชาในระบบทีแคส สำหรับรายวิชา TGAT/TPAT จาก 140 บาทเป็น 159 บาท A-Level จาก 100 บาทต่อวิชาเป็น 119 บาทต่อวิชาสำหรับอัตราค่าสมัครเดิม เป็นอัตราคงที่มานานกว่า 19 ปี ในปัจจุบันค่าใช้จ่ายสอบ เช่น ค่าดำเนินการ ค่าพิมพ์ข้อสอบ ระบบรักษาความปลอดภัยข้อสอบ และค่าบุคลากร จะเพิ่มสูงขึ้นตามเศรษฐกิจ เพื่อรักษามาตรฐานและคุณภาพของข้อสอบให้มีความเที่ยงตรง เป็นธรรม และการปรับครั้งนี้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงของการจัดสอบ อยู่ในระดับที่เหมาะสม ไม่เป็นภาระเกินจำเป็นให้รายรับเพียงพอและสมดุลกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น