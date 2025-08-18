ชูขบวนการลูกเสือช่วยปลูกฝัง ‘วินัย ซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ’ เพิ่มพลังบวกให้เยาวชน คนหนุ่มสาว

ดร.วรัท พฤกษาทวีกุล รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทำหน้าที่เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ (สลช.) กล่าวในการเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (L.T.C.) รุ่นที่ 147 ของ สลช. ที่ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ตอนหนึ่ง ว่า แผนพัฒนาลูกเสือไทย พ.ศ. 2567-2570 ได้กำหนดวิสัยทัศน์ว่า จะมีการพัฒนางานลูกเสือของประเทศให้มีความทันสมัย และส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน เป็นพลเมืองดี เพื่อความมั่นคงของประเทศชาติ “เรียนดี มีความสุข” โดยใช้วิธีการนำขบวนการลูกเสือ หรือการลูกเสือ ซึ่งเป็นการร่วมกันของทุกภาคส่วนในสังคม เพื่อช่วยกันส่งเสริม สนับสนุน และสร้างสรรค์ ให้เกิดพลังบวกให้กับเด็ก เยาวชน และคนหนุ่มสาว ให้มีอุปนิสัยติดตัว คือ ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีน้ำใจ ด้วยวิธีการลูกเสือ ซึ่งต้องผ่านโปรแกรมการฝึกอบรม ที่จะช่วยเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ พัฒนา ฝึกฝน และบ่มเพาะให้เด็กเยาวชน มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณลักษณะที่ดี ก่อเกิดเป็นสมรรถนะและนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตและการทำงานได้จริง
“ดังนั้นขอให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านตั้งใจฝึกอบรม เพื่อเป็นต้นแบบการเป็นผู้นำลูกเสือที่ดีของประเทศชาติ และเป็นบุคลากรที่เป็นกำลังสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในการพัฒนากิจการลูกเสือให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนและเยาวชนของชาติสืบไป ขบวนการลูกเสือจะช่วยส่งเสริม สนับสนุน และสร้างสรรค์ ให้เกิดพลังของเด็ก เยาวชน และคนหนุ่มสาว ให้มีอุปนิสัยติดตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งความมีวินัย ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ ความมีน้ำใจ รวมไปถึงความเสียสละพร้อมที่จะทำความดีช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ” ดร.วรัท กล่าว