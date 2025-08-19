ครม. เคาะแต่งตั้ง-โยกย้าย 5 บิ๊กศธ. ระดับ 10 แทนเกษียณ – ‘เกศทิพย์’ คว้าเก้าอี้อธิบดี สกร.
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบตามที่ ศธ.เสนอแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทผู้บริหารระดับสูง เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างจากการเกษียณอายุราชการ ระดับ 10 จำนวน 5 ราย โดยมีรายชื่อดังนี้ นายวิษณุ ทรัพย์สมบัติ ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็น รองเลขาธิกาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) , นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการกพฐ. เป็น อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.) , นายพิเชฐร์ วันทอง ผู้ตรวจราชการศธ.เป็น รองเลขาธิการกพฐ. , นายวีระ แข็งกสิการ ผู้ตรวจราชการศธ.เป็น รองปลัดศธ. และ นายศุภชัย จั่นปุ่ม ผู้ตรวจราชการศธ.เป็น รองเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)