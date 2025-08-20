‘นฤมล’แจงตั้ง 5 บิ๊กศธ.ยึดอาวุโส ไร้เส้นสาย ตั้งคณะกรรมฯเฟ้นบริหารสูงอีก 5 อัตรา
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทบริหารระดับ 10 เพื่อทดแทนอัตราการเกษียณอายุราชการ 5 ราย ซึ่งได้แก่ นายวิษณุ ทรัพย์สมบัติ ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็น รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) , นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการกพฐ. เป็น อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.) นายพิเชฐร์ วันทอง ผู้ตรวจราชการศธ. เป็น รองเลขาธิการกพฐ. นายวีระ แข็งกสิการ ผู้ตรวจราชการศธ. เป็น รองปลัดศธ. นายศุภชัย จั่นปุ่ม ผู้ตรวจราชการศธ. เป็น รองเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)
“สำหรับผู้บริหารทั้ง 5 ราย ดิฉันพิจารณา โดยยึดหลักอาวุโส ที่เหมาะสม รวมถึงสอบถามคำแนะนำจากผู้บริหารในปัจจุบันด้วย เช่น ตำแหน่งรองเลขาธิการกพฐ. ดิฉันได้สอบถามความคิดเห็นกับว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการกพฐ.เพื่อให้ได้ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถเข้ามาทำหน้าที่อย่างแท้จริง ยืนยันว่า ไม่มีการใช้เส้นสายแน่นอน โดยเฉพาะตำแหน่งรองเลขาธิการกพฐ. ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งทั้งสองราย ก็เคยทำงานด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานมาก่อน และเป็นบุคลากรของสพฐ.ด้วย ส่วนตำแหน่งรองเลขาธิการกพฐ.ที่ยังว่างอีก 1 ตำแหน่ง และผู้ตรวจราชการศธ.อีก 4 ตำแหน่งนั้น จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง สังกัดศธ. ภายในสัปดาห์นี้ ส่วนจะทันเสนอรายชื่อตำแหน่งที่เหลือให้ที่ประชุมครม.พิจารณาได้ภายในสัปดาห์หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับการดำเนินการของคณะกรรมการฯ” นางนฤมล กล่าว