24 รร.สพฐ.- หอการค้าพิจิตร เซ็น MOU ‘โรงเรียนร่วมพัฒนา’

สพฐ. ผนึกกำลัง หอการค้าจังหวัดพิจิตร – มูลนิธิใจกระทิง ลงนามMOU “โรงเรียนร่วมพัฒนา” 24 โรงเรียน สร้างโอกาสทางการศึกษาเด็กไทย
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2568 ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้ นายภูธร จันทะหงษ์ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือโครงการ “โรงเรียนร่วมพัฒนา” (Partnership School Project) ระหว่าง หอการค้าจังหวัดพิจิตร มูลนิธิใจกระทิง กับ โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนคุณภาพ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร (สพป.พิจิตร) เขต 1, เขต 2 และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร (สพม.พิจิตร) รวมจำนวน 24 โรงเรียน ร่วมด้วย นางสาวธนียา นัยพินิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นางสาวนุชรีอยู่วิทยา รองประธานมูลนิธิใจกระทิง นายจาตุรนต์ เหลืองสว่างประธานหอการค้าจังหวัดพิจิตร พร้อมทั้งผู้บริหารมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี ผู้บริหารส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมแฮปปี้คอนเวนชั่น ฮอลล์ อาคารศูนย์การค้าแฮปปี้พลาซ่า จังหวัดพิจิตร
นายภูธร กล่าวว่า โครงการ “โรงเรียนร่วมพัฒนา” หรือ Partnership School Project ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของความร่วมมือในรูปแบบการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาการศึกษาไทย สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้การกำกับของ ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่มุ่งยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างโอกาสทางการเรียนรู้อย่างเท่าเทียม เนื่องจากการศึกษาเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศ การยกระดับระบบการศึกษาที่มีคุณภาพจึงไม่ใช่หน้าที่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยการศึกษาที่มีคุณภาพจะเกิดขึ้นได้จากการที่เครือข่ายการศึกษาร่วมกันขับเคลื่อน ยกระดับคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสทางการศึกษา พัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้านและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เพื่อก่อให้เกิดต้นแบบการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน
“ ในนามของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาขอบคุณหอการค้าจังหวัดพิจิตร มูลนิธิใจกระทิง ที่ให้ความอนุเคราะห์และความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการ ความตั้งใจของท่านนับเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการนี้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และเชื่อมั่นว่าความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ก่อให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม ‘ร่วมพัฒนา’ และ ‘ขยายผล’ จะสามารถยกระดับการศึกษาของประเทศได้ และเป็นต้นแบบที่สำคัญในการพัฒนาที่ครอบคลุมยั่งยืน และเป็นพลังนำพาการศึกษาไทยให้ก้าวไปทัดเทียมนานาประเทศต่อไป” ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. กล่าว
โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา เป็นโครงการที่ สพฐ.เปิดโอกาสให้ภาครัฐและภาคเอกชนได้ร่วมกันบริหารจัดการศึกษา โดยมุ่งหวังให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้มีศักยภาพรอบด้าน พร้อมเติบโตไปเป็นกำลังสำคัญของชาติสอดคล้องกับเป้าหมายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ควบคู่ไปกับการกระจายอำนาจ และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ซึ่งความร่วมมือนี้ มีเป้าหมายเพื่อให้เด็กไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยมีเครือข่ายสถานศึกษาเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับความต้องการและเหมาะสมของพื้นที่ พร้อมได้รับการสนับสนุนทรัพยากรองค์ความรู้ จากทุกภาคส่วน
สำหรับ 24 โรงเรียน ที่เข้าร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา กับ หอการค้าจังหวัดพิจิตร และมูลนิธิใจกระทิง ประกอบด้วย สังกัด สพป.พิจิตร เขต 1 ได้แก่ โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม โรงเรียนบ้านหนองโสน โรงเรียนบึงบัวพิทยาคม โรงเรียนวัดคลองโนน โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่) โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก สังกัด สพป.พิจิตร เขต 2 ได้แก่โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง โรงเรียนวังก้านเหลือง โรงเรียนวัดเขาทราย โรงเรียนอนุบาลตะพานหิน (วังสำโรง) โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ โรงเรียนอนุบาลโพทะเลรัฐบำรุง และ สังกัดสพม.พิจิตร ได้แก่ โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคมโรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม โรงเรียนสากเหล็กวิทยาและ โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม.