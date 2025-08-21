บอร์ดสกสค. ไฟเขียวตั้ง ‘สหกรณ์กลาง’ ทุนแสนล้านแก้หนี้ครู ชง ครม. 26 ส.ค.นี้
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม นาง นฤมล ภิญโญสินวัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ว่า ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยจะดำเนินการในรูปแบบ การจัดตั้งสหกรณ์กลาง สกสค. ทั้งนี้จะเป็นหน้าที่ของสำนักงาน สกสค. ที่ต้องไปดำเนินการในเชิงปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นการจัดหา การรวบรวม รวมถึงการดำเนินการด้านเอกสารและขั้นตอนของการจัดตั้งผู้ริเริ่มก่อตั้งให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ หลังจากนั้นจึงจะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณาเห็นชอบต่อไป และจะพยายามดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด เพื่อให้สามารถเสนอเข้าสู่ที่ประชุมครม.ได้ทันภายในวันที่ 26 สิงหาคมนี้ ซึ่งตนมั่นใจอย่างยิ่งว่าโครงการแก้ปัญหาหนี้สินครูด้วยสหกรณ์กลาง สกสค. จะเกิดขึ้นได้จริงตามเป้าหมาย เนื่องจากนี่คือสิ่งสำคัญที่ตนตั้งใจผลักดันเพื่อมุ่งเน้นให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ด้านนายพีระพันธ์ เหมะรัต เลขาธิการสกสค. กล่าวว่า โครงการจัดตั้งสหกรณ์กลาง สกสค. จะเป็นการดำเนินงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือกับ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งสถาบันการเงินต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยรูปแบบของโครงการจะเป็น การรวมหนี้ทั้งระบบ และกำหนดมาตรการ การันตีอัตราดอกเบี้ยต่ำ เพื่อใช้ในการปรับโครงสร้างหนี้ของครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยในระยะแรก สกสค. จะเปิดให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีภาระหนี้สิน สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ในช่วงเดือน ตุลาคม โดยมีการกำหนดวงเงินทุนสำรองไว้สำหรับการปล่อยกู้ประมาณ 1 แสนล้านบาทซึ่งเป็นเงินทุนสำรองของสถาบันการเงินที่จับมือร่วมกัน ทั้งนี้ได้กำหนดว่าในปีแรกอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 0 เปอร์เซ็นต์ ไปจนถึงปีที่ 4 ดอกเบี้ยจะสูงขึ้นไม่เกิน 4 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อลดภาระดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายรายเดือนของครูให้ชัดเจน
“ทั้งนี้งบประมาณที่จะต้องนำมาชดเชยกรณีที่มีการลดหย่อนดอกเบี้ยให้แก่ครูที่ต้องการปรับโครงสร้างหนี้ในปีแรก 0 เปอร์เซ็นต์ ในวงเงิน 6,000 ล้านบาท จะเสนอที่ประชุมครม.พิจารณาด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ในการแก้ปัญหาหนี้สินครูอย่างยั่งยืน รัฐมนตรีว่าการศธ. ยังได้กำชับว่าควรจะให้ครูทุกคนเข้ารับการอบรมหลักสูตรวางแผนทางการเงิน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการการเงินส่วนบุคคล และป้องกันการก่อหนี้สินซ้ำในอนาคต” นายพีระพันธ์ กล่าว
นายพีระพันธ์ กล่าวต่อว่า ขณะเดียวกัน การจัดตั้งสหกรณ์กลาง สกสค. จะต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับ เกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) โดยหนึ่งในกระบวนการสำคัญ คือ การนำรายชื่อของผู้กู้เงินทั้งหมดเข้าสู่ระบบของ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ (เครดิตบูโร) เพื่อให้สถาบันการเงินที่ถูกกฎหมายสามารถตรวจสอบประวัติทางการเงิน และใช้ประกอบการอนุมัติสินเชื่อได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์