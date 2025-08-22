นฤมล กำชับร.ร.ปฏิบัติตามระเบียบศธ. หลังเกิดอุบัติเหตุบัสทัศนศึกษาตกร่อง เด็กเจ็บ 2 

นฤมล กำชับร.ร.ปฏิบัติตามระเบียบศธ. หลังเกิดอุบัติเหตุบัสทัศนศึกษา ตกร่อง เด็กเจ็บ 2
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่ปรากฏบนสื่อออนไลน์ กรณีรถบัสพานักเรียนของโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลกเดินทางไปทัศนศึกษา ประสบอุบัติเหตุระหว่างทางที่จังหวัดอุตรดิตถ์ และมีนักเรียนได้รับบาดเจ็บนั้น ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับทราบเรื่องแล้ว มีความเสียใจต่อเหตุที่เกิดขึ้นและห่วงใยนักเรียนที่ประสบเหตุทุกคน จึงได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ดำเนินการช่วยเหลืออย่างเต็มกำลัง ซึ่งตนได้มอบหมายให้ศูนย์บริหารความสุขและความปลอดภัย (ศสป.สพฐ.) ร่วมกับเขตพื้นที่การศึกษา ลงพื้นที่ดูแลเรื่องดังกล่าวและให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนทันที
จากการลงพื้นที่พบว่า เหตุดังกล่าวมีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย จำนวน 2 ราย ซึ่งได้รับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้ว และไม่มีสิ่งของทางราชการเสียหาย จึงได้มอบหมายทางโรงเรียนและครูประจำชั้นดูแลติดตามอาการเจ็บป่วยของนักเรียนอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องจนกว่านักเรียนจะหายและกลับมาเรียนเป็นปกติ พร้อมดูแลให้ขวัญกำลังใจนักเรียนและผู้ปกครอง รวมถึงให้การสนับสนุนเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บทุกคน และให้โรงเรียนประสานงานประกันอุบัติเหตุนักเรียนเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับสินไหมทดแทน และรายงานให้ สพฐ. ทราบต่อไป
“จากเหตุดังกล่าวที่เกิดขึ้น ศ.ดร.นฤมล ได้มีข้อห่วงใยและสั่งการให้เน้นย้ำกำชับสถานศึกษาทุกแห่งที่จะพานักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ขอให้ปฏิบัติตามแนวทางระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการควบคุมดูแลการใช้รถโรงเรียน พ.ศ. 2562, ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ 2562 , (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563, และแนวทางปฏิบัติในการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาของ สพฐ. ซึ่งจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในการเดินทางและการพักแรมเป็นอันดับแรก พร้อมทั้งมีมาตรการดูแลความปลอดภัยหรือแผนเผชิญเหตุเพื่อรับมือกับสถานการณ์ด้วย จึงขอเน้นย้ำกำชับให้สถานศึกษาทุกแห่งปฏิบัติตามระเบียบฯ และมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนทุกคน” เลขาธิการ กพฐ. กล่าว