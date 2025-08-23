กยศ. ปรับยอดหนี้ใหม่สำหรับผู้กู้ยืมเงินแล้ว กว่า 5.5 แสนบัญชี แนะเช็กยอดหนี้ผ่านแอพพ์

กยศ. ปรับยอดหนี้ใหม่สำหรับผู้กู้ยืมเงินแล้ว กว่า 5.5 แสนบัญชี แนะเข้าเช็กยอดหนี้ผ่านแอพพ์ ‘กยศ. Connect’ พร้อมเปิดให้ผู้กู้ยืม ลงทะเบียนขอรับเงินคืนได้ทางเว็บไซต์ www.studentloan.or.th
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม นายอนุกูล พฤกษานุศักดิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้คำนวณยอดหนี้ใหม่ (Recalculation) เพื่อให้ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566 และประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง การปรับปรุงยอดหนี้ของผู้กู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา นั้น
“กยศ. ได้ดำเนินการคำนวณยอดหนี้เริ่มจากกลุ่มผู้กู้ยืมเงิน จำนวน 556,000 บัญชี เป็นกลุ่มแรก ซึ่ง กยศ. ได้ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยโดยจะแสดงยอดหนี้ทางแอพพลิเคชัน กยศ. Connect ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2568 เป็นต้นไป ทั้งนี้ สำหรับผู้กู้ยืมที่ระบบแจ้งว่า มีเงินส่วนที่ชำระเกินจากยอดหนี้ที่ปรับปรุงใหม่ ผู้กู้ยืมเงินสามารถลงทะเบียนขอรับเงินคืนได้ที่เว็บไซต์ กยศ. และสำหรับผู้กู้ยืมเงินที่ยังมียอดหนี้คงเหลือสามารถชำระเงินผ่านช่องทาง Mobile Banking ของทุกธนาคารด้วยการสแกน QR code ซึ่งจ่ายได้สะดวกทุกที่ทุกเวลา หรือสามารถชำระผ่านช่องทางอื่น ๆ ที่ กยศ. กำหนด โดยระบบจะลดหนี้ภายใน 3 วันทำการ และผู้กู้ยืมเงินสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.studentloan.or.th” นายอนุกูล ย้ำ
นายอนุกูล กล่าวต่อว่า สำหรับการคำนวณยอดหนี้ใหม่ (Recalculation) กยศ. จะเร่งดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการคำนวณยอดหนี้ใหม่ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และรอบคอบในทุกขั้นตอน ก่อนที่จะนำข้อมูลขึ้นในระบบ เพื่อให้ผู้กู้ยืมเงินมั่นใจได้ว่ายอดหนี้ที่แสดงนั้นเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและตรวจสอบได้ ขอยืนยันว่าผู้กู้ยืมเงินจะไม่เสียสิทธิตามกฎหมายอย่างแน่นอน