เปิดวิธีคำนวณหนี้กยศ.ใหม่ ผู้กู้ 556,000 บัญชีได้อานิสงส์ เช็กผ่านแอพพ์ได้แล้ว
ตามที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้คำนวณยอดหนี้ใหม่ (Recalculation) เพื่อให้ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566 และประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง การปรับปรุงยอดหนี้ของผู้กู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา นั้น
กยศ. ได้ดำเนินการคำนวณยอดหนี้เริ่มจากกลุ่มผู้กู้ยืมเงิน จำนวน 556,000 บัญชี เป็นกลุ่มแรก ซึ่ง กยศ. ได้ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยโดยจะแสดงยอดหนี้ทางแอพพลิเคชัน กยศ. Connect ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2568 เป็นต้นไป
ทั้งนี้ สำหรับผู้กู้ยืมที่ระบบแจ้งว่า มีเงินส่วนที่ชำระเกินจากยอดหนี้ที่ปรับปรุงใหม่ ผู้กู้ยืมเงินสามารถลงทะเบียนขอรับเงินคืนได้ที่เว็บไซต์ กยศ. และสำหรับผู้กู้ยืมเงินที่ยังมียอดหนี้คงเหลือสามารถชำระเงินผ่านช่องทาง Mobile Banking ของทุกธนาคารด้วยการสแกน QR code ซึ่งจ่ายได้สะดวกทุกที่ทุกเวลา หรือสามารถชำระผ่านช่องทางอื่น ๆ ที่ กยศ. กำหนด โดยระบบจะลดหนี้ภายใน 3 วันทำการ และผู้กู้ยืมเงินสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.studentloan.or.th
วิธีการคำนวณหนี้ใหม่
- นำรายการชำระหนี้ของผู้กู้ยืมแต่ละรายที่ได้ชำระคืนตั้งแต่วันครบกำหนดชำระหนี้ครั้งแรกมาคำนวณหนี้ใหม่
- เปลี่ยนลำดับการตัดชำระหนี้ เป็นตัดชำระเงินต้นเฉพาะส่วนที่ครบกำหนด ดอกเบี้ย และเบี้ยปรับตามลำดับ
- คิดดอกเบี้ยในอัตรา 1% ต่อปี ของเงินต้นคงเหลือ
- ลดเบี้ยบปรับเหลือ 0.5% ต่อปี ของเงินต้นงวดที่ค้างชำระ
ทั้งนี้ ผู้กู้ยืมที่มีเงินส่วนเกิน สามารถลงทะเบียนรับเงินคืนได้ ส่วนผู้กู้ยืมที่ยังมียอดหนี้คงเหลือ ระบบจะลดหนี้ภายใน 3 วันทำการ