‘สอศ.’ เคาะปฏิทินคัดเลือก ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษา สมัคร1-4 ก.ย.

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม นายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้มีประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยกเว้นเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉพาะจังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และ 4 อำเภอ ในจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอสะบ้าย้อย อำเภอเทพา และอำเภอนาทวี) จำนวน 8 อัตรา โดยกำหนดให้ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกยื่นสมัครผ่านระบบรับสมัครทางเว็บไซต์ https://hrvec.ovec.go.th วันที่ 1 – 4 กันยายน 2568 โดยกำหนดให้ส่งใบสมัคร เอกสารประกอบการสมัคร และเอกสารสำหรับประเมินตามตัวชี้วัดและองค์ประกอบการประเมินที่กำหนดด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 1- 4 กันยายน 2568 ณ สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด ที่ตนเองสังกัดเท่านั้น ทั้งนี้ กรณีที่ปัจจุบันมิได้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้ส่งใบสมัคร เอกสารประกอบการสมัคร และเอกสารสำหรับประเมินตามตัวชี้วัดและองค์ประกอบการประเมิน ณ สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด ที่เป็นที่ตั้งหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในปัจจุบัน และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 26 กันยายน 2568
สำหรับการคัดเลือก แบ่งเป็น ภาค ก ความรู้และความสามารถในการบริหารงานในหน้าที่ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ด้วยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ภาค ข ความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ด้วยวิธีการประเมิน ตามตัวชี้วัด องค์ประกอบ และคะแนนการประเมินที่กำหนด แบ่งเป็น ประวัติ และประสบการณ์ (40 คะแนน) ผลงานที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน (60 คะแนน) ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ดำเนินการด้วยวิธีการสัมภาษณ์ และการประเมิน ตามตัวชี้วัด องค์ประกอบ และคะแนนการประเมินที่กำหนด แบ่งเป็น วิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารงาน ตามมาตรฐานตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่ ก.ค.ศ. กำหนด (50คะแนน) ทั้งนี้ ให้เขียนบรรยายตามโจทย์ที่กำหนด โดยต้องเขียนให้มีความสอดคล้อง เชื่อมโยงกัน และให้เขียนด้วยลายมือของตนเอง ในวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด และ การสัมภาษณ์ (50คะแนน)
เลขาธิการ กอศ.กล่าวต่อไปว่า ในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้ สอศ.จะมีการประชุม อ.ก.ค.ศ. สอศ. เพื่อพิจารณาโยกย้ายผู้อำนวยการสถานศึกษาอาชีวศึกษาก่อน ลงในตำแหน่งที่ว่างกรณีถูกดำเนินการทางวินัย และที่เลื่อนให้เข้ามาดำรงตำแหน่งผอ.สำนักต่าง ๆ ในส่วนกลางก่อน ทั้ง 8 ตำแหน่ง จากนั้นจึงจะเปิดรับสมัครคัดเลือกตามประกาศดังกล่าวในวันที่ 1-4 กันยายน โดยเปิดรับสมัครตามอัตราที่ว่างอยู่เดิม 8 ตำแหน่งและตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาที่จะว่างจากการเกษียณอายุราชการอีก 13 ตำแหน่ง รวม 21 ตำแหน่ง แต่ทั้งหมดนี้ สอศ.จะดำเนินการนคัดเลือกให้แล้วเสร็จทั้ง 21 ตำแหน่ง เพื่อเรียกบรรจุและแต่งตั้งให้เสร็จสิ้นประมาณปลายเดือนพฤศจิกายน หรือ ต้นเดือนธันวาคมนี้ และจะขึ้นบัญชีไว้ 1 ปี