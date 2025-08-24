ค้านแยก’ปวศ.’ใช้สอบเข้าม.1/ม.4 ชี้เนื้อหาเหมาะสม-ห่วงเพิ่มภาระเด็ก ‘นักวิชาการ’แนะดูแบบเรียนก่อนเคาะ
นายอรรถพล อนันตวรสกุล อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า ตามที่ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มีนโยบายแยกวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองออกมาเป็นวิชาหลัก และใช้ในการสอบเข้าเรียนต่อมัธยมศึกษาปีที่1/ม.4 นั้น วิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง จัดอยู่ในหมวดหมู่วิชาสังคมศึกษา ซึ่งครอบคลุมเรื่องเศรษฐศาสตร์ ศาสนา สิ่งแวดล้อม และประวัติศาสตร์ถือเป็น 1ในชุดวิชาที่ต้องใช้สอบในการสอบเข้าม.1/ม.4 ปัจจุบันมีการแยกวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองออกมาเรียนเป็นวิชาเดี่ยว 1คาบต่อสัปดาห์ ถือเป็นสัดส่วนที่เหมาะสม หากให้วิชาประวัติศาสตร์มีน้ำหนักเท่ากับวิชาหลักอื่นๆ อาจส่งผลต่อการคัดเลือกเด็กเข้าเรียน ซึ่งก็จะดูศักยภาพด้านวิชาการเป็นหลัก
“ส่วนตัวมองว่าการจัดสอบปัจจุบัน มีสัดส่วนวิชาประวัติศาสตร์เพียงพออยู่แล้ว และที่ผ่านมาในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ โอเน็ต ก็มีเสียงสะท้อนว่า การสอบวิชาสังคมเป็นเพียงการท่องจำ จนในที่สุดศธ.ผลักดันให้ ยกเลิกการสอบโอเน็ตวิชาสังคม เพราะเด็กไม่ได้เข้าใจในเนื้อหาอย่างแท้จริง ส่วนการสอบประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล หรือ ปิซา วิชาสังคมศึกษา ก็เป็นเพียงการอ่านเรื่องราวไม่ได้อยู่ในบริบทของการวัดสมรรถนะของผู้สอบ ทั้งนี้ปัจจุบันการศึกษากำลังเข้าสู่การใช้สมรรถนะเป็นตัวตั้ง ถ้าจะวัดศักยภาพของเด็กที่เข้าเรียนต่อ การสอบในปัจจุบัน ซึ่งมีทั้งวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ถือว่าเพียงพอแล้ว หากแยกประวัติศาสตร์ออกมาก็อาจจะมีการเรียกร้องให้แยกหมวดหมู่อื่นๆเพิ่มอีก วนกลับไปสู่ปัญหาเดิมที่เด็กต้องเรียนหลายวิชาเนื่องจากต้องนำไปใช้สอบและกลายเป็นภาระของเด็กและโรงเรียนที่จะต้องมาติว โลกความเป็นจริงไม่สามารถศึกษาประวัติศาสตร์เพียงอย่างเดียวได้เพราะจะต้องมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของภูมิศาสตร์ หน้าที่พลเมือง วิชาเหล่านี้จึงควรเรียนรู้ด้วยกันไม่ควรจับแยกออกมาเป็นรายวิชาเดี่ยวๆ”นายอรรถพล กล่าว
นายอรรถพล กล่าว ส่วนการส่งเสริมให้เด็กได้รู้รากเหง้าของประวัติศาสตร์ไทย ถ้านางนฤมล ได้เห็นแบบเรียนจะพบว่าเด็กไทยได้เรียนรู้ในทุกเรื่องของประวัติศาสตร์ที่เหมาะสมอยู่แล้ว เด็กนักเรียนไทยต้องเรียนประวัติศาสตร์ทั้งหมด 3 รอบก่อนที่จะจบม. 6 ซึ่งในแต่ละครั้งก็จะมีความลึกซึ้งมากขึ้นตามลำดับ