สกสค.กรุงเทพฯ จับมือ ‘แจ่มจันทร์’ มอบส่วนลดค่าครองชีพครูทั่วประเทศ

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) จังหวัดกรุงเทพมหานคร นำโดย นางดารุณี ดงทอง ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร และกรรมการ สกสค.กรุงเทพมหานคร รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.กรุงเทพมหานคร ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ บริษัท แจ่มจันทร์ จำกัด ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมและสปาเพื่อสุขภาพ ทั้งหมดของแจ่มจันทร์สมุนไพร เพื่อมอบสิทธิพิเศษส่วนลด 20% สำหรับสินค้าและบริการ แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ
การร่วมมือครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “จัดสวัสดิการส่วนลดค่าครองชีพ” ซึ่ง สกสค. ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและยกระดับคุณภาพชีวิตของครู โดยปัจจุบัน สกสค.มีสวัสดิการครอบคลุมกว่า 16 รายการ ครอบคลุมทั้งร้านค้าสวัสดิการที่มอบส่วนลดสูงสุด 50% จากร้านค้ากว่า 1,300 แห่งทั่วประเทศ หอพักราคาสวัสดิการใจกลางกรุงเทพฯ ที่มีผู้เข้าพักปีละนับแสนคน ไปจนถึงโครงการ ช.พ.ค.–ช.พ.ส. ที่ช่วยเหลือครอบครัวครูและบุคลากรที่เสียชีวิตด้วยเงินสงเคราะห์ขั้นต่ำ 9 แสนบาท ซึ่งในปี 2568 เพียงปีเดียว มีการจ่ายเงินช่วยเหลือแล้วกว่า 4,160 ล้านบาท
นางธนิดา เจิมประไพ ประธานบริหาร บริษัท แจ่มจันทร์ จำกัด กล่าวว่า บริษัทมีความตั้งใจที่จะสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยบริการที่มีคุณภาพและราคาที่เข้าถึงได้ เพื่อให้ครูผู้เป็นกำลังสำคัญของชาติ ได้ดูแลสุขภาพกายใจอย่างเต็มที่ ขณะที่ สกสค. ย้ำพันธกิจตามสโลแกน “ลดภาระ ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความสุข” และพร้อมเดินหน้าสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคเอกชนต่อไป เพื่อให้ครูไทยทั่วประเทศได้รับสวัสดิการที่ครอบคลุมและยั่งยืน