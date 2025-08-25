‘นฤมล’ เปิดเวทีสัมมนา UNESCO ขับเคลื่อนไทยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

“นฤมล” เปิดเวทีสัมมนา UNESCO ชู ‘เมืองแห่งการเรียนรู้–เมืองสร้างสรรค์’ ขับเคลื่อนไทยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นประธานกล่าวในพิธีเปิดการสัมมนา “Learning, Sharing, and Networking for the UNESCO GNLC and UCCN Membership” ว่า ตนเชื่อการสัมมนาครั้งนี้ เป็นเวทีสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือและการเติบโตที่ยั่งยืนระหว่างเมืองของประเทศไทยกับเครือข่ายระดับโลกขององค์การยูเนสโก ในโลกปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ความสามารถของเมืองในการปรับตัวและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องกลายเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งไม่ได้จำกัดอยู่เพียงเรื่องเศรษฐกิจ หรือโครงสร้างพื้นฐานเท่านั้น แต่รวมถึงการสร้าง “เมืองแห่งการเรียนรู้” และ “เมืองสร้างสรรค์” ที่ยึดคนเป็นศูนย์กลางและชุมชนเป็นฐาน ตามที่พวกเราได้ตระหนักกันว่า การเรียนรู้ตลอดชีวิต (lifelong learning) คือเสาหลักในการพัฒนาที่แท้จริง
“ดังนั้น การเรียนรู้จึงไม่ได้จำกัดอยู่ในห้องเรียน แต่เกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลา และกับคนทุกช่วงวัย การส่งเสริมการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในทุกช่วงวัย และทุกบริบทของชุมชน คือหัวใจของการสร้างเมืองที่มีชีวิต ซึ่งเติบโตไปพร้อมกับประชาชน พวกเราทุกคนที่นี่ล้วนเข้าใจว่า การเป็นสมาชิกเมืองภายใต้เครือข่ายของยูเนสโกไม่ได้หมายถึงเพียงการใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเท่านั้น หากแต่คือการดึงศักยภาพของ เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และทุนทางสังคม และการบูรณาการสิ่งสำคัญเหล่านี้กับการเรียนรู้ เพื่อสร้างสรรค์คุณค่าที่มีความหมาย และคงอยู่ต่อไป”นางนฤมล กล่าว
นางนฤมล กล่าวต่อว่า ในฐานะหน่วยงานหลักของชาติด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ ศธ.มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมเมืองต่าง ๆ ของไทยในการเข้าร่วมและพัฒนาภายใต้เครือข่าย “เมืองแห่งการเรียนรู้” และ “เมืองสร้างสรรค์” พันธกิจของพวกเราคือ เพื่อสร้างความมั่นใจว่า โอกาสทางการเรียนรู้มีความครอบคลุมทั่วถึง สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่ และถูกบูรณาการกับชุมชนทุกแห่งอย่างยั่งยืน