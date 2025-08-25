ร.ร.เอกชนวิกฤต เด็กลด 5.6 หมื่นคน สู้ไม่ไหวแห่ปิด สวนทาง ‘ร.ร.นานาชาติ’ ผุดอื้อ

สถานศึกษาเอกชนเจอวิกฤต ปีนี้นักเรียนลดกว่า 5.6 หมื่นคน เหตุเด็กเกิดน้อย สภาพเศรษฐกิจไม่ดี สวนทางกับ ร.ร.นานาชาติ ยอดเด็กพุ่ง สะท้อนหลักสูตรการศึกษา หวังรัฐบาลช่วยยกระดับการศึกษา ดูแลสวัสดิการครู
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม ผศ.ดร.ศุภเสฏฐ์ คณากูล นายกสมาคมสถานศึกษาเอกชน จังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยสถานการณ์ของสถานศึกษาเอกชนว่า ขณะนี้โรงเรียนเอกชนทั่วประเทศที่อยู่ในระบบ 4,000 กว่าแห่ง กำลังประสบปัญหาเรื่องจำนวนนักเรียนที่ลดลง โดยปีนี้จำนวนลดลงไป กว่า 56,000 คน ซึ่งเกิดจากจำนวนประชากรเด็กเกิดน้อย และสภาพเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยดี ซึ่งโรงเรียนเอกชนก็พยายามยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยเปิดห้องเรียนที่จัดการศึกษาตามความสนใจของนักเรียนและผู้ปกครองเพิ่มมากขึ้น ทำให้ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจำนวนนักเรียนยังคงที่ แต่ที่จำนวนลดลงมากๆ คือระดับอนุบาล
“โรงเรียนส่วนใหญ่ก็พยายามปรับปรุงคุณภาพการศึกษา และยกระดับการจัดการเรียนการสอนตามความสนใจ ทำให้โรงเรียนเอกชนบางแห่ง แม้จำนวนเด็กจะลดลง แต่ก็มีรายได้ที่เข้ามาเพิ่มขึ้น สถานศึกษาจึงเปลี่ยนมุมมองกันใหม่ โดยไม่เน้นจำนวนนักเรียน แต่เด็กนักเรียนจะต้องมีคุณภาพมากขึ้น” นายกสมาคมสถานศึกษาเอกชนกล่าว และว่า
ทางสมาคมสถานศึกษาเอกชน จังหวัดนครราชสีมา ก็พยายามผลักดันให้รัฐบาลช่วยเหลือในเรื่องสวัสดิการของครูเอกชนให้เพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายรายหัว ซึ่งตอนนี้ที่ได้รับจากรัฐมาไม่เพียงพอสำหรับการจ่ายเงินเดือนครูและค่าสวัสดิการอื่นๆ ถ้ารัฐบาลสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ ก็จะทำให้โรงเรียนเอกชนอยู่อย่างมั่นคงมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม ผศ.ดร.ศุภเสฏฐ์เผยอีกว่า โรงเรียนเอกชนหลายแห่งประสบปัญหาเศรษฐกิจ แบกรับภาระไม่ไหว ทำให้ปิดตัวลงปีนี้ประมาณ 20 กว่าแห่ง แต่ก็มีโรงเรียนเอกชนเปิดใหม่เพิ่มอีกประมาณ 10 แห่ง ที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่จะเป็นโรงเรียนนานาชาติ มีนักเรียนเพิ่มขึ้นประมาณ 8,000 คน แสดงให้เห็นว่าพ่อแม่ผู้ปกครองและตัวนักเรียนเองมีความสนใจที่เรียนหลักสูตรนานาชาติเพิ่มมากขึ้น
ส่วนเด็กที่ยังอยู่นอกระบบการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการ Drop Out หรือไม่มาเรียน ทางสถานศึกษาพยายามใช้หลักสูตร ซึ่งโรงเรียนเอกชนมักจะมีปัญหาเรื่อง “1 โรงเรียน 3 ระบบ” ที่ยังติดในเรื่องของกฎกระทรวง ที่ว่า “โรงเรียนในระบบไม่สามารถเปิดโรงเรียนนอกระบบได้ตามอัธยาศัยได้” ซึ่งเรื่องนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กำลังแก้ระเบียบตรงนี้ให้ ก็จะทำให้โรงเรียนสามารถนำนักเรียนที่ตกหล่น อยู่นอกระบบการศึกษา ช่วยให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาได้
สุดท้าย จึงขอฝากเป็นกำลังใจให้กับรัฐบาล โดยเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการ ที่จะต้องเร่งรัดพัฒนาคุณภาพของนักเรียน ซึ่งปีนี้จะมีการสอบ PISA ที่จะประเมินสมรรถนะความฉลาดรู้ 3 ด้าน ได้แก่ ความฉลาดรู้ด้านการอ่าน, ความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์ และความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่งยังไม่ทราบว่าผลการสอบจะเป็นอย่างไร แต่ก็อยากให้รัฐบาลกระจายอำนาจมาให้โรงเรียนดำเนินการในการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนได้สูงขึ้น” ผศ.ดร.ศุภเสฏฐ์กล่าว