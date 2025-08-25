รร.วัดลิงขบ คว้าชนะเลิศ เปตอง 3 ประเภท คว้าถ้วยผบ.ทอ.
เมื่อวันที่ 25 ส.ค.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โรงเรียนวัดบวรมงคล(วัดลิงขบ) ได้ร่วมเข้าแข่งขันกีฬาเปตองรายการการแข่งขันกีฬานักเรียนชิงถ้วยผู้บัญชาการทหารอากาศ โดยผลการแข่งขันรายการการแข่งขันกีฬานักเรียนชิงถ้วยผู้บัญชาการทหารอากาศ นักกีฬาเปตองของ รร.วัดบวรมงคลได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งเหรียญทองประเภทชู้ตติ้งหญิง นางสาว ปภาดา บุญทองแก้ว
รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งเหรียญทองประเภททีมหญิงสามคนรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี นางสาวปภาดา บุญทองแก้ว นางสาวสุชัญญา ภาระปี นางสาวอัจฉรียา กาไว
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเหรียญเงินประเภททีมหญิงสามคนรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี นางสาวชวิศาไพศาลธรรม นางสาวภัทรมน มันตะพงษ์ นางสาวศรัญญา หวังนิบิน
ได้รับโล่นักกีฬายอดเยี่ยมหญิง นางสาวปภาดา บุญทองแก้ว และได้รับถ้วยชนะเลิศคะแนนรวมประเภททีมหญิง
ด้านว่าที่ร้อยตรีวัชรา งามมีฤทธิ์ ผู้อำนวยโรงเรียนวัดบวรมงคล กล่าวว่า ตนต้องขอขอบคุณ นายภูวเดช ภัทรจิตรรา ซึ่งเป็นครูอัตราจ้าง ที่ทำหน้าที่โค้ชได้ทุ่มเทฝึกสอนเด็กนักเรียนด้าน กีฬาเปตอง ทำชื่อเสียงจนเป็นที่ประจักษ์ ให้กับโรงเรียนตลอดมา ตนขอยืนยันว่าจะสนับสนุนนักกีฬากีฬาเปตองของโรงเรียนทุกคนตลอดไป พร้อมฝากชื่นชมในตัวนักกีฬาทุกๆคนที่ได้มุ่งมั่นฝึกฝนอย่างมีวินัย ภายใต้การสอนเทคนิคต่างๆของโค้ช นายภูวเดช หรือครูแสง ของเด็กนักเรียน
นายภูวเดชหรือครูแสง กล่าวเพิ่มเติม ว่า ตนดีใจ ที่ ท่าน ผอ.วัชรา สนับสนุุนกิจกรรมกีฬาเปตอง โดยช่วยหาทุนสนับสนุนจากภาคเอกชนจนทำให้น้องๆนักกีฬามีวินัยฝึกซ้อมกันอย่างต่อเนื่อง ตนในฐานะโค้ชก็มีกำลังใจ มากขึ้นจึงทุ่มเททำการฝึกสอนนักกีฬาเปตองจนได้รับรางวัลตลอดมา รูัสึกภูมิใจในน้องๆนักเรียนที่เป็นนักกีฬาเปตอง รร.วัดบวรมงคลทุกคน สามารถคว้ารางวัล ทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียนของเรา