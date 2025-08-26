|ที่มา
|สกร.น่ารู้
หน่อไม้โป๊ว ของดีศรีปราจีน
ต.ทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี มีการผลิตหน่อไม้ไผ่ตงศรีปราจีนเป็นจำนวนมาก และผลผลิตจะล้นตลาด ในช่วงฤดูฝนทำให้หน่อไม้จำนวนมาก มีราคาถูก และบางครั้งไม่สามารถจำหน่าย จึงคิดวิธีการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า เพื่อระบายสินค้าในชุมชน เริ่มแรกได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี แปรรูปหน่อไม้ดองน้ำมะพร้าว แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อการระบายหน่อไม้ในพื้นที่ …
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนาดี สังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.) ประจำจังหวัดปราจีนบุรี โดย ครูนัฐฏ์ เดชนะ ครูศูนย์การเรียนรู้ฯ และ นางพรทิพย์ ลำบอง ปราชญ์ชุมชนและประธานแปลงใหญ่ไผ่ตำบลทุ่งโพธิ์ ได้ค้นคิดสูตรและกระบวนการ ที่เหมาะสมต่อการแปรรูป และได้นำมาเผยแพร่เป็นหลักสูตรหน่อไม้สามรส/หน่อไม้โป๊ว เป็นหลักสูตรระยะสั้นไม่เกิน 30 ชั่วโมง ให้กับประชาชนเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ของตำบล จนได้ความสนใจจากบุคคลหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในเรื่องรสชาติที่มีความอร่อยเป็นเอกลักษณ์ จนสามารถประกวดชนะเลิศผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ 1 ระดับจังหวัดปราจีนบุรี และเป็นตัวแทนเข้ารับการอบรมในระดับประเทศ
หน่อไม้โป๊ว ผลิตจากหน่อไม้ไผ่ตงศรีปราจีน เส้นไม่เยอะมีความละเอียดอ่อน นำมาต้มให้สุก แล้วนำไปแช่ในน้ำปรุงรส 2 คืน แล้วตากแดดให้แห้งมีรสชาติเหมือนหัวไชโป๊ว สามารถไปประกอบอาหารหรือเป็นวัตถุดิบสินค้าอื่นหลายอย่างเช่น ผัดใส่ไข่ สาคูไส้หมู สามารถทานสดได้ทานกับข้าวต้มได้
ราคาจำหน่าย กิโลกรัมละ 180 บาท ช่องทางการจัดจำหน่าย เพจหน่อไม้ดองน้ำมะพร้าว โทร 08-0094-0458