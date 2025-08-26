ครม.ไฟเขียวตั้งซี10 ศธ. ‘ภัทริยวรรณ’ นั่งรองเลขาธิการกพฐ. ‘ภูธร-นิยม’ ขยับขึ้นผู้ตรวจฯ
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่ศธ.แต่งตั้งข้าราชการระดับสูงของศธ. จำนวน 6 ราย ได้แก่ นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการศธ. นางภัทริยวรรณ พันธุ์น้อย ผู้ช่วยเลขาธิการกพฐ. ให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการกพฐ. นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการ (ก.ค.ศ.) ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการศธ. นายภูมิพัทธ เรืองแหล่ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการศธ. นายนิยม ไผ่โสภา รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการศธ. และนายสุรพงษ์ เอิมอุทัย ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการศธ.
“การแต่งตั้งผู้บริหารระดับ 10 ของศธ.ครั้งนี้ ไม่ได้เป็นการพิจารณาโดยรัฐมนตรี แต่เป็นกระบวนการที่มาจากการคัดเลือกโดยจากการคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีการประเมินจากวิสัยทัศน์และความเหมาะสมของผู้เข้าสรรหาแต่ละราย ซึ่งจากการพิจารณา ทุกคนล้วนมีคุณสมบัติที่ผ่านเกณฑ์และมีความเหมาะสมต่อการรับตำแหน่ง ทั้งนี้ การแต่งตั้งผู้ตรวจราชการศธ.ทั้ง 5 ราย ยังสะท้อนถึงการกระจายบุคลากรที่มาจากหน่วยงานหลักทุกสายงานของศธ. ไม่ได้จำกัดอยู่ในสังกัดใดสังกัดหนึ่งเพียงหน่วยงานเดียว”นางนฤมล กล่าว
นางนฤมล กล่าวต่อว่า สำหรับการแต่งตั้งศึกษาธิการภาค (ศธภ.) ที่ปัจจุบันยังมีตำแหน่งว่างอยู่จำนวน 6 ตำแหน่งนั้น ตนได้รับรายงานว่าทางสำนักงานปลัด (สป.) ศธ. จะต้องไปศึกษารายละเอียดหลักเกณฑ์และแนวทางการแต่งตั้งเพิ่มเติมก่อน เนื่องจากมีข้อเสนอแนะจากหลายฝ่ายที่เห็นตรงกันว่า บทบาทและภารกิจของตำแหน่งศธภ.อาจมีความซ้ำซ้อนกับงานในความรับผิดชอบของผู้ตรวจราชการศธ. ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการพิจารณาและกลั่นกรองรายละเอียดอย่างรอบคอบ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำซ้อนในเชิงโครงสร้างการบริหาร ซึ่งเรื่องดังกล่าวจะต้องรอให้มีการพิจารณาในลำดับถัดไป