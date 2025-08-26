ศาลฎีกายกคำร้องขอลดโทษ คงจำคุก ‘อดีต ผอ.ขนมจีนราดน้ำปลา’ 20 ปี 60 เดือน

สู้ 5 ปีปิดคดี ผอ.โรงเรียนเด็กอนุบาลกินขนมจีนราดน้ำปลา ศาลฎีกายกคำร้องลดโทษ ให้จำคุก 20 ปี 60 เดือน
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม ที่ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคระนอง นายสุชาติ กรวยกิตานนท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.ภาค 8 เป็นประธานแถลงผลการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช.ภาค 8 ประจำเดือนสิงหาคม 2568 โดยมีคดีที่น่าสนใจซึ่งดำเนินการโดย สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวหา นายสมเชาว์ สิทธิเชนทร์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าใหม่ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี กรณีทุจริตเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันนักเรียนของโรงเรียนบ้านท่าใหม่ ให้เด็กอนุบาลกินขนมจีนราดน้ำปลา และจัดทำเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภคเพื่อประกอบอาหารกลางวันเป็นเท็จ
ซึ่งถูกคณะกรรมการ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151, 157 และมาตรา 162 (1) (4) ประกอบมาตรา 91 ตั้งแต่เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 และได้ส่งไปให้อัยการสูงสุดฟ้องผู้ถูกกล่าวหาต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 8
และได้มีคำพิพากษาให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิด รวม 77 กระทง จำคุก 192 ปี 6 เดือน เมื่อรวมโทษทุกกระทงแล้ว คงจำคุก 50 ปี ซึ่งนายสมเชาว์ได้ยื่นอุทรณ์ขอลดโทษ
โดนแล้ว ขนมจีนกับน้ำปลา คุก อดีต ผอ.ร.ร.อนุบาล 192 ปี 6 เดือน ทุจริตเงินค่าอาหารกลางวันเด็ก
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษาแก้เป็นว่า การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรม รวม 10 กระทง ให้จำคุกกระทงละ 5 ปี จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กระทงละกึ่งหนึ่ง คงจำคุกกระทงละ 2 ปี 6 เดือน รวม 10 กระทง เป็นจำคุก 20 ปี 60 เดือน
ล่าสุด สำนักงาน ป.ป.ช.ภาค 8 ได้รายงานผลการดำเนินการว่า นายสมเชาว์ได้ขออนุญาตฎีกา แต่ศาลฎีกามีคำสั่งไม่อนุญาตให้ฎีกา ให้ยกคำร้อง และไม่รับฎีกาของจำเลย คดีถึงที่สุด
เป็นเหตุให้จำเลยต้องถูกจำคุกตามคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ในข้างต้น คือจำคุกจำเลยกระทงละ 2 ปี 6 เดือน รวม10 กระทง เป็นจำคุก 20 ปี 60 เดือน ซึ่งนายสมเชาว์ถูกส่งตัวเข้ารับโทษที่เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช ถือเป็นอันสิ้นสุดคดีเด็กอนุบาลกินขนมจีนราดน้ำปลา