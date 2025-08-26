สพฐ.เดินเครื่องยกระดับวิชาปวศ. กำชับครู เน้นสอนคิดวิเคราะห์
ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มีนโยบายแยกวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองออกมาเป็นวิชาหลัก และใช้ในการสอบเข้าเรียนต่อมัธยมศึกษาปีที่1/ม.4 นั้น ส่วนตัวมองว่าเป็นนโยบายที่ดีซึ่งถ้าอยากจะเน้นเรื่องการเรียนการสอนก็จะต้องเชื่อมไปถึงการสอบด้วย เพราะถ้าไม่ได้นำมาใช้สอบการเรียนการสอนก็อาจจะไม่มีความเข้มข้นและไม่ได้รับความสำคัญอย่างเต็มที่เท่ากับการต้องนำความรู้มาใช้สอบ ซึ่งการนำมาใช้สอบก็จะมีผลกับผู้เรียนโดยตรงในเรื่องของการตั้งใจเรียน ผู้สอนเองก็จะสอนอย่างจริงจังมากขึ้น โดยเป้าหมายของนโยบายนี้คือการปลูกฝังความรักชาติ สถาบันพระมหากษัตริย์ ให้รู้ความเป็นมาของชาติว่ากว่าจะมาถึงปัจจุบันผ่านอะไรมาบ้าง เรื่องเหล่านี้ปัจจุบันไม่ว่าชาติใดก็เริ่มหันกลับมามองประวัติศาสตร์ของตนเอง และเริ่มมีการปลูกฝังคนในชาติ
“สำหรับในส่วนของเนื้อหาในขณะนี้หลักสูตรประวัติศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะใช้โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ 1 รายวิชาพื้นฐานประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ 8 บวก 1 ซึ่งได้มีการกำชับไปว่าครูจะต้องสอนกันอย่างจริงจังในเรื่องนี้ รวมถึงต้องสอนประวัติศาสตร์ในเชิงสร้างสรรค์ผ่านการคิดวิเคราะห์ เช่น การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 ต้องไม่จำเพียงปีที่เกิดเหตุการณ์แต่ต้องลงลึกไปว่าเหตุการณ์ใด หรือ เหตุผลใด ที่นำไปสู่การทำให้เกิดการเสียเมืองหลวง รวมไปถึงการจำลองว่าหากตัวเองเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ดังกล่าวจะแก้ปัญหาหรือทำอย่างไรเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหา”ว่าที่ร้อยตรีธนุ กล่าว
ว่าที่ร้อยตรีธนุ กล่าวต่อว่า การสอนให้เด็กเกิดการคิดวิเคราะห์เพื่อไม่ให้เป็นเพียงการท่องจำสามารถสอนได้ทุกวิชารวมไปถึงวิชาประวัติศาสตร์ด้วยเช่นกัน การสอบเองก็จะต้องทำให้เกิดการคิดวิเคราะห์ด้วยเช่นกัน เพราะสพฐ.ต้องการจะส่งเสริมให้เรื่องดังกล่าวเชื่อมกับโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาตามโครงการประเมินนักเรียนระดับนานาชาติ หรือ ปิซ่า ที่เน้นเรื่องของความฉลาดรู้ฉลาดคิดเป็นหลัก ฉะนั้นต่อไปนี้การเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์เองก็จะต้องเน้นไปในเรื่องของการคิดวิเคราะห์และนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
“ทั้งนี้ในส่วนของการที่จะประสานกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในการใช้ความสามารถด้านประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และหน้าที่พลเมือง เป็นส่วนหนึ่งของการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยนั้น ในตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงการหารือว่าจะทำให้เกิดการปลูกฝังความรู้ทางประวัติศาสตร์กับเด็กที่กำลังจะเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างไรบ้าง ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สพฐ.ให้ความสำคัญมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลที่แล้ว และปัจจุบันหากดูจากสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นผมคิดว่าถึงเวลาแล้วที่จะเริ่มต้นการปลูกฝังความรักชาติตั้งแต่เด็ก แต่จะต้องเป็นการปลูกฝังและสอนอย่างมีเหตุผลและเน้นการคิดวิเคราะห์ให้สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในอนาคตได้ด้วย”ว่าที่ร้อยตรีธนุ กล่าว